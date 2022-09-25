رابط التقديم.. وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية لحملة البكالوريوس

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أعلن شركة المياه الوطنية “NWC”، عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس فأعلى في عدة تخصصات، وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات والمتطلبات الوظيفية:

1- خبير – وحدة إدارة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

* المؤهلات والخبرة:

– مهندس / ماجستير في الهندسة أو ما يعادلها، مع 12 سنة خبرة.

2- مدير إدارة التزامات العقود والمتابعة.

* المؤهلات والخبرة:

درجة البكالوريوس / الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها،مع عشر سنوات من الخبرة.

التركيز على العملاء – تحديد وتوقع احتياجات العملاء، وإدارة المشاريع والعقود، وإدارة عقود تشغيل وصيانة المياه والصرف الصحي

العمل الجماعي – تقديم المعلومات والمساعدة

التواصل الفعال – الاستماع بانتباه

حل المشكلة – تحديد مشكلة

احتضان التغيير – الحفاظ على الموقف الإيجابي

* التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر موقع (linkedIn) متاح حتى الاكتفاء:

1.خبير – وحدة إدارة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص : (اضغط هنا).

2.مدير إدارة التزامات العقود والمتابعة (اضغط هنا).