الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
رابط التقديم.. وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية لحملة البكالوريوس
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رابط التقديم.. وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية لحملة البكالوريوس

رابط التقديم.. وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية لحملة البكالوريوس

رابط التقديم.. وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية لحملة البكالوريوس
١٢:٢٤:٤٦ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن شركة المياه الوطنية “NWC”، عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس فأعلى في عدة تخصصات، وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات والمتطلبات الوظيفية:

1- خبير – وحدة إدارة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

* المؤهلات والخبرة:

– مهندس / ماجستير في الهندسة أو ما يعادلها، مع 12 سنة خبرة.

2- مدير إدارة التزامات العقود والمتابعة.

* المؤهلات والخبرة:

درجة البكالوريوس / الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها،مع عشر سنوات من الخبرة.

التركيز على العملاء – تحديد وتوقع احتياجات العملاء، وإدارة المشاريع والعقود، وإدارة عقود تشغيل وصيانة المياه والصرف الصحي

العمل الجماعي – تقديم المعلومات والمساعدة

التواصل الفعال – الاستماع بانتباه

حل المشكلة – تحديد مشكلة

احتضان التغيير – الحفاظ على الموقف الإيجابي

* التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر موقع (linkedIn) متاح حتى الاكتفاء:

1.خبير – وحدة إدارة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص : (اضغط هنا).

2.مدير إدارة التزامات العقود والمتابعة (اضغط هنا).

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