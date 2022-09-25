رابط التقديم.. وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية لحملة البكالوريوس
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أعلن شركة المياه الوطنية “NWC”، عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس فأعلى في عدة تخصصات، وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات والمتطلبات الوظيفية:
1- خبير – وحدة إدارة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
* المؤهلات والخبرة:
– مهندس / ماجستير في الهندسة أو ما يعادلها، مع 12 سنة خبرة.
2- مدير إدارة التزامات العقود والمتابعة.
* المؤهلات والخبرة:
درجة البكالوريوس / الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها،مع عشر سنوات من الخبرة.
التركيز على العملاء – تحديد وتوقع احتياجات العملاء، وإدارة المشاريع والعقود، وإدارة عقود تشغيل وصيانة المياه والصرف الصحي
العمل الجماعي – تقديم المعلومات والمساعدة
التواصل الفعال – الاستماع بانتباه
حل المشكلة – تحديد مشكلة
احتضان التغيير – الحفاظ على الموقف الإيجابي
* التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر موقع (linkedIn) متاح حتى الاكتفاء:
1.خبير – وحدة إدارة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص : (اضغط هنا).
2.مدير إدارة التزامات العقود والمتابعة (اضغط هنا).