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يواصل التراجع.. أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم
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يواصل التراجع.. أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم

يواصل التراجع.. أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم

يواصل التراجع.. أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم
١٢:١٤:١٦ م، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأحد، بأسواق المملكة تراجعا مضافا إلى تراجعات سابقة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 199.05 ريال، أي ما يعادل 52.91 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 182.46 ريال / 48.50 دولار.

سعر الجرام عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم، نحو 174.17 ريال/ 46.29 دولار، أما الجرام عيار 18 فبلغ 149.29 ريال/ 39.68 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” 6190 ريال/ 1645 دولارًا، وجاء سعر الشراء 6206.25 ريال/ 1655 دولارًا.

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وعالميًا، تراجعت أسعار عقود الذهب الفورية، بنحو 0.1% لتسجل 1,669.79 دولار للأوقية، كما تراجعت أيضا عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر بنحو 0.21% لتسجل 1,677.60 دولار للأوقية.

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