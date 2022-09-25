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سلطات دونيتسك: 236 ألفًا أدلوا بأصواتهم في استفتاء الانضمام لروسيا
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سلطات دونيتسك: 236 ألفًا أدلوا بأصواتهم في استفتاء الانضمام لروسيا

سلطات دونيتسك: 236 ألفًا أدلوا بأصواتهم في استفتاء الانضمام لروسيا

سلطات دونيتسك: 236 ألفًا أدلوا بأصواتهم في استفتاء الانضمام لروسيا
١١:٤٦:٠٨ ص، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سلطات منطقة دونيتسك الموالية لروسيا، أن نحو 236 ألف شخص أدلوا بأصواتهم في استفتاء الانضمام إلى روسيا.

وكشفت وسائل إعلام روسية، أن 93% ممن صوتوا في مقاطعة زابوروجيا خلال اليوم الأول أيدوا الانضمام إلى روسيا.

وقال السلطات الانفصالية الموالية لروسيا: إن القوات الأوكرانية تستهدف منطقة دونيتسك بـ 9 قذائف، وأنها قصفت مخزنا للحبوب والأسمدة في مدينة توكماك، ما أسفر عن مقتل شخصين أحدهما قيادي موال لروسيا وإصابة آخرين.

زيلينسكي: القادة الروس لا تهمهم حياة مواطنيهم

من ناحيته، أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن القادة الروس لا تهمهم حياة مواطنيهم وأنهم يريدون فقط ملء الفراغ الذي خلفه القتلى والجرحى والأسرى والفارون، وأضاف مخاطبًا الروس إنه من الأفضل الهروب من التعبئة الإجرامية بدل الموت في أرض أجنبية كمجرمي حرب.

فيما طالبت البعثة الأوكرانية في الأمم المتحدة، بعقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث استفتاءات روسيا بأراضينا المحتلة.

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وأشار وزير الخارجية الأوكراني، إلى أن الشركات الدولية العاملة في روسيا ملزمة الآن بموجب القانون بالمساعدة في تجنيد موظفيها، مؤكدًا أن تعبئة بوتين تؤثر بشكل مباشر على الشركات الدولية التي لا تزال تعمل في روسيا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ان الولايات المتحدة وحلفاءها يحثون روسيا على الانسحاب من محطة زابوروجيا وسحب قواتها خارج حدود أوكرانيا.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الاستفتاء التعبئة العسكرية بوتين دونستيك روسيا

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