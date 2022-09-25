هي لنا دار.. 7 ملايين طالب في هذه المهمة لمدة أسبوع (فيديو)

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تحت شعار “هي لنا دار”، يحتقل نحو 7 ملايين طالب وطالبة لمدة أسبوع دراسي باليوم الوطني الـ92 للمملكة.

وبدأت الاحتفالات اليوم الأحد، وتستمر حتى الخميس المقبل، عبر مجموعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية.

وبثت فضائية “الإخبارية” في مقطع فيديو على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جانبا من احتفالات الطلاب باليوم الوطني.

الإذاعة المدرسية

وفي السياق، برز هاشتاق“#الإذاعة_المدرسية” كمفضل أول على قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وجوجل في المملكة، اليوم الأحد، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني للمملكة.

الاحتفال باليوم الوطني في المدارس

وكانت وزارة التعليم قررت أن الفترة من الأحد الموافق 1444/2/29 حتى الخميس الموافق 1444/3/3 ستكون موعداً لتنفيذ فعاليات الاحتفاء بالذكرى الـ92 لليوم الوطني للمملكة، من قبل جميع المدارس بمراحلها الثلاث، مع التقيد بكافة اللوائح والتعليمات والتدابير المنظمة.

وشددت الوزارة، على أهمية تنفيذ مشروع الاحتفاء باليوم الوطني تحت الهوية المعتمدة من الهيئة العامة للترفيه “هي لنا دار” وفق الـبرامج والفعاليات المقترحـة.

وأكدت وزارة التعليم على أهمية اتخـاذ كافـة التـدابير الإجرائية وتوثيق جميع الفعاليات المنفذة في الإدارة التعليمية ورفع التقارير الختامية والإحصائية لفعاليات الاحتفاء للإدارة العامة للنشاط الطلابي بالوزارة على البريد الإلكتروني.

المملكة تحتفل بيومها الوطني الـ 92

واحتفلت المملكة، الجمعة، بيومها الوطني الـ92، عقب مرور أكثر من 9 عقود على توحيد «الدولة السعودية الثالثة» على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وأصدر ثالث ملوك البلاد، الملك فيصل بن عبدالعزيز، مرسوماً ملكيًّا في أغسطس من العام 1965 نُشر في صحيفة «أم القرى» وقضى باعتبار اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية، والذي يوافق 23 من سبتمبر كل عام ميلادي، هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وكان عُرف الاحتفال باليوم الوطني قد جرى في مرات سابقة بعد توحيد البلاد، بينما ثبّت المرسوم الملكي تاريخ 23 من سبتمبر بشكل رسمي فيما بعد.

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