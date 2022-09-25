تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار رعدية وأتربة على هذه المناطق حتى المساء

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أصدر المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، تنبيهًا من أمطار رعدية وأتربة مثارة، على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على منطقة جازان، وتشمل محافظات “الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، هروب، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة” مشيرُا إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

كما نبه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد واليتمة، مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الرابعة مساء.

أمطار ورياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار ورياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على الخرخير، ومحافظة شرورة، لافتًا إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 6 مساءً.

سحب رعدية وفرصة أمطار ورياح على هذه المناطق

وصباح اليوم، توقع المركز نشاط الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية، والرياض، والقصيم والمدينة المنورة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية.

استمرار الحالة المطرية الصيفية

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

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