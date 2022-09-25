تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني.. «الإذاعة المدرسية» يتصدر التريند بالمملكة

تواصل ـ فريق التحرير:

برز هاشتاق“#الإذاعة_المدرسية” كمفضل أول على قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وجوجل في المملكة، اليوم الأحد، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني للمملكة.

“#الإذاعة_المدرسية” يتصدر التريند

ومن خلال المشاركات والتدوين تحت هاشتاق “الإذاعة المدرسية”، عبر العديد من رواد ومتابعي موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” عن موقع الإذاعة المدرسية في نفوس كل الطلاب والهيئة التعليمية.

كما شارك الرواد والمغردون صورًا ومقاطع فيديو متعددة من مدارس مختلفة على نطاق واسع من المملكة قد تميزت بالحضور غير العادي في الإذاعة المدرسية.

وشارك الآلاف بسيل من التغريدات، قال حساب “مروان يوسف البلوشي”: “بسم الله عليها، وما شاء الله؛ الله يبارك فيهم.. هذا ما نرجوه في طلابنا، وهكذا نرى فيهم مستقبل وطننا.. علم ومعرفة، وحضور آسر؛ شكراً لكلّ الجهود المخلصة خلف كلّ تفوق نجده في طلابنا”.

فيما قال حساب “الشاعر علي الشيكلي”: “أعمال مميزة جدا وراقية.. أتمنى لكم النجاحات المبهرة”.

وتحتفل المملكة في يوم 23 من سبتمبر في كل عام، باليوم الوطني للمملكة، إحياء لذكرى توحيد نجد والحجاز، حين أصبحت المناطق المتحدة تحت راية المملكة العربية السعودية في عام 1932.

وتكتسي الشوارع والمناطق كافة، منذ مطلع سبتمبر، من كل عام، باللون الأخضر، وترفرف أعلام المملكة على المنازل والسيارات، وفي الميادين الرئيسة.