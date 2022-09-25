تعرف على أهمها.. الاستخبارات الأمريكية ترفع الستار عن عمليات سرية بارزة

تواصل – فريق التحرير:

في خطوة مفاجئة، قررت وكالة الاستخبارات الأمريكية رفع الستار عن إحدى عملياتها السرية البارزة والتي تمت مؤخرًا.

وفي المبنى الرئيس للمخابرات المركزية في “لانجلي” بولاية فرجينيا كشف متحف الوكالة بعض التذكارات التي تم رفع السرية عنها في الآونة الأخيرة من أبرز العمليات التي قامت بها وكالة المخابرات منذ تأسيسها، حسب “سكاي نيوز”.

رفع السرية عن أهم هذه التذكارات بالمتحف

وأوضحت إدارة المتحف، أنه تم رفع السرية عن أهم هذه التذكارات وهو نموذج مصغر يزيد طوله بقليل عن 30.5 سنتيمتر للمجمع الذي تم استخدامه في العاصمة الأفغانية كابل لإحاطة الرئيس جو بايدن بالتطورات قبل الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة وأدى إلى قتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري قبل شهرين فقط.

بعض التذكارات متاحة للعرض على الإنترنت

وأضافت أنه من غير المعتاد رفع السرية عن شيء ما بهذه السرعة، مؤكدة بعض هذه التذكارات متاحة للعرض على الإنترنت وتمثل جزءًا من جهد أوسع لتوسيع نطاق التواصل والتجنيد من قبل الوكالة المحاطة بالسرية والغموض.

وأكدت أنه تم رفع السرية عن المئات من تذكارات المتحف والتي كان بعضها معروضا منذ الثمانينيات، وأن الوكالة تقوم من وقت لآخر بإعارة بعض التذكارات للمكتبات الرئاسية والمتاحف الأخرى غير الهادفة للربح، مشيرة إلى أنه من بين المعروضات التي اطلع عليها من سُمح لهم بالزيارة، هي:

1 – سترة جلدية عثر عليها مع الرئيس العراقي السابق صدام حسين عندما تم اعتقاله عام 2003.

2 – بندقية هجومية من طراز إيه كيه إم كان يحملها أسامة بن لادن في الليلة التي قتل فيها عام 2011، في غارة على مجمع أبوت آباد بباكستان.

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