بـ 42 درجة مئوية.. ينبع تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع أن تنخفض – بمشيئة الله- درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

الحرارة 42 درجة مئوية في ينبع و 40 في هذه المناطق

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 42 درجة في ينبع، و41 درجة في مكة المكرمة، و40 درجة في المدينة المنورة والدمام والأحساء، و39 درجة في وادي الدواسر وشرورة والعلا والوجه، و38 درجة في جدة وجازان.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من أبها الباحة 29 درجة مئوية.

خريطة الأمطار المتوقعة اليوم

وأوضح خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أنه حسب المراصد فإنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة وأجزاء من اليمن.

وعلى حسابه في “تويتر”، توقع أجواءً حارة نهارًا على معظم أجزاء ومناطق المملكة والخليج، مع هبوب رياح من متوسطة غلى شبه قوية مغبرة على أجزاء من الشرقية والوسطى والغربية من المملكة.

فيما أشار خبير الطقس د. عبد الله المسند إلى انخفاض محسوس في درجة الحرارة الصغرى، و قد يحتاج البعض لإشعال النار مساء بالبر، وأن الفرصة لا تزال مهيأة هطول أمطار مع عواصف رعدية على مناطق جنوب المملكة.

رياح وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

وصباح اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، والقصيم والمدينة المنورة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية.

استمرار الحالة المطرية الصيفية

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة.

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