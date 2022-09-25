حساب المواطن: هذه شروط حصول الأرملة على الدعم بعد وفاة الزوج

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، أن هناك عدة خطوات وشروط لحصول الأرملة على الدعم بعد وفاة الزوج.

جاء ذلك في إفادة للحساب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على سؤال لشاب توفي والده ويريد إضافة والدته.

ووجه شاب سؤالاً لخدمة المستفيدين قال فيه: “الوالد توفى كيف أسجل الوالدة أو أضيفها معي؟”.

ورد حساب المواطن عليها قائلاً: “بإمكان الأرملة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة، وهي: صك حصر الورثة، أو شهادة ميلاد التابعين، أو بطاقة العائلة”.

وأضاف أنه “في حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب”.

استقبال طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 58 عبر البوابة الإلكترونية الخاصة به.

وأودع برنامج حساب المواطن، قبل نحو أسبوعين، 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالاً.

فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 89%، بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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