هذه الخمسة.. هي الأكثر استخدامًا في منصات التواصل الاجتماعي

تواصل ـ فريق التحرير:

على الرغم من وصول مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم إلى ما يقارب 4.7 مليار مستخدم، إلا أن خمس منصات للتواصل الاجتماعي قد سيطرت على العدد الأكبر من هؤلاء المستخدمين.

وفيما يلي أكثر 5 منصات للتواصل الاجتماعي استخدامًا خلال 2022، وذلك وفقًا لتقرير (Global Statshot Report):

1 ـ فيسبوك

جاء في المقدمة بمعدل 1.97 مليار مستخدم نشط يوميًا، بزيادة سنوية قدرها %3، وهو ما يعني أن مستخدمي المنصة عبر الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد يقضون وقتًا معدله 19.4 ساعة شهريًا على التطبيق.

2 ـ يوتيوب

استطاع يوتيوب التربع على منصات عروض الفيديو بعدد مستخدمين نشطين عالميًا وصلوا إلى حوالي 2.5 مليار؛ فيما أمضى مستخدمو المنصة عبر الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد وقتًا معدله 23.2 ساعة شهريًا على يوتيوب، في الربع الأول من عام 2022.

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3 ـ واتساب

بعد استحواذ فيسبوك على واتساب في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار؛ زاد عدد مستخدمي التطبيق على مستوى العالم بنسبة %22 منذ بداية عام 2020 حتى بداية عام 2022؛ بل ووصل عدد المستخدمين النشطين عالميًا إلى مليارين.

4 ـ انستجرام

لدى التطبيق 1.4 مليار مستخدم نشط في يوليو 2022؛ كما يمضي مستخدمو المنصة عبر الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد وقتًا تقريبًا يقدر بحوالي 11.8 ساعة شهريًا.

5 ـ WeChat

هو تطبيق صيني لتوصيل الطعام وإدارة الوقت والمواصلات؛ حقق التطبيق في الصين قيمة إجمالية للبضائع، بلغت نحو 365 مليار دولار في عام 2019، وقد تصل إلى نحو 1.9 تريليون دولار في نهاية عام 2023، ولدى المنصة 1.3 مليار مستخدم نشط في يوليو 2022.