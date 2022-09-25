استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

تواصل – واس:

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب ثلاثة آخرون، فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية، أن الشاب سائد الكوني وهو في العشرينيات من العمر، استشهد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة الطور بالمدينة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ثلاثة فلسطينيين على الأقل أصيبوا برصاص الاحتلال الحي وجرى نقلهم لتلقي العلاج، فيما تم اعتقال شابين آخرين.

وخلال اليومين الماضيين استشهد فلسطينيان اثنان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله و جنوب غرب مدينة نابلس بالضفة.

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

في الوقت نفسه، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونظمت جولات استفزازية في باحاته.

وكان مئات المستوطنين أدوا الليلة الماضية، طقوسًا تلمودية، ورقصات استفزازية، في منطقة حائط البراق، حيث دعت جماعات متطرفة مؤخرًا إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى غدًا وبعد غد، للاحتفال بـ”رأس السنة العبرية”.