لماذا تصرخون كالنساء؟.. ضابط روسي داخل مركز تعبئةٍ لشباب خائفين من الحرب (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ضابطًا روسيًا داخل مركز تعبئة وهو يصرخ في شباب خائفين من الحرب.

وقال الضابط الروسي في الفيديو المتداول للشباب الخائف من الذهاب إلى القتال: “أغلقوا أفواهكم، لماذا تصرخون كالنساء؟”.

وكتب ريفيل تغريدة علق فيها على المقطع: “مشهد من داخل مركز تعبئة في روسيا.. يصرخ ضابط على الرجال الغاضبين المستائين” مقتبسًا ما جاء على لسان الضابط ويغرد قائلاً “هذا كل شيء.. انتهى وقت اللعب أنتم جنود الآن”.

وأضاف أن الضابط استفز الشباب بنعتهم بالنساء بعدما أبدوا عدم رضاهم لاستدعائهم، قائلا: “أغلقوا أفواهكم.. لماذا تصرخون كلكم؟! “بينما رد عليه أحد الرجال في الحشد قائلاً: “لماذا تصرخ أنت؟”.

اقرأ أيضًا:

رئيس أوكرانيا يوجه رسالة لمواطني روسيا بعد قرار التعبئة .. ماذا قال؟

وأدى الإعلان يوم الأربعاء عن أول تعبئة عامة في روسيا منذ الحرب العالمية الثانية، لدعم حربها المتعثرة في أوكرانيا، إلى تدفق للمواطنين نحو الحدود، واعتقال ما يزيد على ألف محتج، وعدم ارتياح جماعي لكل فئات الشعب.

وحسب “سكاي نيوز”، فقد شهدت أنحاء عدة في روسيا خروج احتجاجات على قرار الرئيس، فلاديمير بوتن، إعلان التعبئة العسكرية الجزئية على خلفية حرب أوكرانيا، واعتقلت قوات الأمن عددًا من المتظاهرين.

اعتقال 1300 في ما يزيد عن 30 بلدة ومدينة

وقدرت منظمة غير حكومية عدد المقبوض عليهم من المتظاهرين بنحو 1300، مؤكدة أن أكثر من 1300 اعتُقلوا في ما يزيد عن 30 بلدة ومدينة، من سان بطرسبرج وصولًا إلى سيبيريا.

ووفق مراقبين، فإن روسيا عازمة على ضم مساحة واسعة من الأراضي الأوكرانية الأسبوع المقبل، وذلك في أعقاب ما تصفها بالاستفتاءات التي بدأت الجمعة في 4 مناطق محتلة في أوكرانيا.