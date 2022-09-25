مطار أمريكي يستعين بالماعز في وظيفة مهمة

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قدم قطيع من الماعز مساعدة مهمة لمطار “أوهير الدولي” في مدينة شيكاغو الأمريكية، عندما قام القطيع بتناول النباتات النامية بغلاف المطار.

وقام القطيع بإزالة الغطاء النباتي حول المطار عبر تناوله والتغذي عليه، وهو جزء من برنامج صديق للبيئة للحفاظ على سلامة المطار وأمنه.

ووضعت حيوانات الماعز لمساتها الأخيرة للتو على وظيفتها الصيفية في مطار أوهير الدولي.

السنة التاسعة

ووفق شبكة “سي إن إن” الأمريكية، فإن هذه هي السنة التاسعة التي تعمل فيها الماعز وأنواع أخرى من الماشية بهذه الوظيفة.

ومن المقرر أن تتوجه الماعز في هذه الآونة إلى مناطق أكثر دفئًا مع فصل الخريف.

وفي وقت سابق، شارك عدد من الماعز في عرض عسكري بإسبانيا، أثناء الاحتفال بالعيد الوطني في البلاد، وذلك في واقعة مثيرة.

وتحول ماعز الفيلق الإسباني إلى ظاهرة حظيت بالاهتمام أثناء العرض العسكري السنوي في مدريد بمناسبة العيد الوطني.

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