الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أول تعليق أمريكي على إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا
دورات تطوير الذات تصيبك بالمرض النفسي في هذه الحالة
أسعار النفط في أدنى مستوياتها منذ مطلع 2022
في 8 أيام.. أكثر من 50 قتيلاً ومئات المصابين والمعتقلين في احتجاجات إيران
استيراد قطع غيار السيارات.. «الجمارك» تحدد الشروط والأجزاء المسموح بها
تعرف على خريطة الأمطار المتوقعة اليوم على هذه المناطق بالمملكة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أول تعليق أمريكي على إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا

أول تعليق أمريكي على إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا

أول تعليق أمريكي على إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا
٠٩:١٦:٥٦ ص، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

في أول تعليق لها على إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها على علم بإطلاق كوريا الشمالية صاروخ تجاه اليابان.

تحذير أمريكي لكوريا الشمالية

وأدانت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ مطالبة إياها بالامتناع عن أي أعمال أخرى تزعزع الاستقرار.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الأحد، أكد الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً غير محدد باتجاه بحر اليابان والمعروف أيضًا بالبحر الشرقي.

ويأتي إطلاق الصاروخ الباليستي من قبل كوريا الشمالية، بعد يومين من وصول حاملة طائرات أمريكية نووية هناك لإجراء تدريبات مع حلفائها في المنطقة.

اقرأ أيضًا:

بعد وصول حاملة طائرات أمريكية.. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستيًا باتجاه بحر اليابان

وجاء الإطلاق بعد تقارير تفيد بأن بيونج يانج تستعد على ما يبدو لإطلاق صاروخ باليستي يطلق من غواصة (SLBM)، وفقًا للوكالة المركزية الكورية الجنوبية “يونهاب”.

يشار إلى أن هذا خامس إطلاق صاروخي من كوريا الشمالية منذ تولي إدارة يون سوك يول السلطة في مايو، حيث كانت آخر مرة أطلقت فيها بيونج يانج ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى في يونيو الماضي.

وكانت حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس رونالد ريجان” قد وصلت إلى مدينة بوسان الساحلية في جنوب شرق البلاد يوم الجمعة لإجراء أول تدريبات مشتركة لها مع البحرية الكورية الجنوبية منذ خمس سنوات.

الكلمات الدلالية:
أمريكا اليابان حاملة الطائرات الأمريكية صاروخ باليستي كوريا الشمالية

مواد ذات صلة

المزيد
إحصائية رسمية: تجاوز أعداد النساء للرجال في الوظائف التعليمية

إحصائية رسمية: تجاوز أعداد النساء للرجال في الوظائف التعليمية

٠٣:٠٠ م، السبت، ١٤ يناير ٢٠١٧
“باشر” يُبرئ “ساهر” من مخالفات الحزام والجوال

“باشر” يُبرئ “ساهر” من مخالفات الحزام والجوال

٠٩:٢٤ ص، الأربعاء، ١٧ ديسمبر ٢٠١٤
شاهد.. محاولة هروب فاشلة لطالب من الطابق الثاني بمدرسة في الرياض

شاهد.. محاولة هروب فاشلة لطالب من الطابق الثاني بمدرسة في الرياض

٠٢:٥٢ ص، الأثنين، ١١ أبريل ٢٠١٦
«قياس» يعلن مواعيد التسجيل في الاختبارات للعام الدراسي «1438 – 1439هـ»

«قياس» يعلن مواعيد التسجيل في الاختبارات للعام الدراسي «1438 – 1439هـ»

٠١:٤١ م، الخميس، ٢٤ أغسطس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *