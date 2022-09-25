أول تعليق أمريكي على إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا

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في أول تعليق لها على إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها على علم بإطلاق كوريا الشمالية صاروخ تجاه اليابان.

تحذير أمريكي لكوريا الشمالية

وأدانت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ مطالبة إياها بالامتناع عن أي أعمال أخرى تزعزع الاستقرار.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الأحد، أكد الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً غير محدد باتجاه بحر اليابان والمعروف أيضًا بالبحر الشرقي.

ويأتي إطلاق الصاروخ الباليستي من قبل كوريا الشمالية، بعد يومين من وصول حاملة طائرات أمريكية نووية هناك لإجراء تدريبات مع حلفائها في المنطقة.

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وجاء الإطلاق بعد تقارير تفيد بأن بيونج يانج تستعد على ما يبدو لإطلاق صاروخ باليستي يطلق من غواصة (SLBM)، وفقًا للوكالة المركزية الكورية الجنوبية “يونهاب”.

يشار إلى أن هذا خامس إطلاق صاروخي من كوريا الشمالية منذ تولي إدارة يون سوك يول السلطة في مايو، حيث كانت آخر مرة أطلقت فيها بيونج يانج ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى في يونيو الماضي.

وكانت حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس رونالد ريجان” قد وصلت إلى مدينة بوسان الساحلية في جنوب شرق البلاد يوم الجمعة لإجراء أول تدريبات مشتركة لها مع البحرية الكورية الجنوبية منذ خمس سنوات.