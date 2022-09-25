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في 8 أيام.. أكثر من 50 قتيلاً ومئات المصابين والمعتقلين في احتجاجات إيران
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في 8 أيام.. أكثر من 50 قتيلاً ومئات المصابين والمعتقلين في احتجاجات إيران

في 8 أيام.. أكثر من 50 قتيلاً ومئات المصابين والمعتقلين في احتجاجات إيران

في 8 أيام.. أكثر من 50 قتيلاً ومئات المصابين والمعتقلين في احتجاجات إيران
٠٩:٠٠:٤٢ ص، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في اليوم الثامن على التوالي، تتواصل الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران، حيث خرج الآلاف في مظاهرات ضخمة بمناطق مختلفة على رأسها العاصمة طهران، منددين بمقتل الشابة “مهسا اميني” أثناء احتجازها لدى الشرطة.

50 قتيلًا ومئات الجرحى والمعتقلين

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن ضحايا الاحتجاجات ارتفع في يومها الثامن، إلى أكثر من 50 قتيلًا، ومئات الجرحى والمعتقلين جراء قمع الأجهزة الأمنية للمحتجين السلميين.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاصي الحي ضد المحتجين في شارع فردوس، غربي العاصمة طهران، حسب “إيران إنترناشيونال”.

هاشتاق مهسا اميني يتجاوز الـ 80 مليونًا

في الوقت نفسه، تجاوز هاشتاق “مهسا_أميني”، الذي استخدمه الناشطون على نطاق واسع على تويتر بعد مقتلها، 80 مليونًا، حيث استخدمه العديد من الشخصيات السياسية ونجوم المجتمع الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي، تضامنًا مع الاحتجاجات.

هجمات إلكترونية على مواقع النظام الإيراني

فيما تتواصل الهجمات الإلكترونية على المواقع التابعة للنظام الإيراني في المجال السياسي والاقتصادي، حيث تم اختراق الموقع الخاص بمشغل الهواتف المحمولة في إيران، وتظهر فاتورة حاملي الهواتف المحمولة “صفر”.

هروب جماعي للقوات الإيرانية من أمام المتظاهرين

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي محاولة المتظاهرين الاستيلاء على ثكنة ” الفرقة 10 سيد الشهداء” التابعة للحرس الثوري في مدينة “شهر ري،  شمالي إيران، مع هروب جماعي للقوات الإيرانية من الثكنة العسكرية.

رضا بهلوي: توقفوا عن قتل المواطنين

فيما دعا ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، في ساعة متأخرة من نهاية يوم أمس السبت، قوات الجيش الإيراني للوقوف بجانب الشعب الإيراني الذي ثار من أجل الحرية، مطالبًا قوات الجيش بالتوقف عن قتل المواطنين الأبرياء.

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الكلمات الدلالية:
إيران احتجاجات إيران رضا بهلوي طهران مهسا أميني

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