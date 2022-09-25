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استيراد قطع غيار السيارات.. «الجمارك» تحدد الشروط والأجزاء المسموح بها
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استيراد قطع غيار السيارات.. «الجمارك» تحدد الشروط والأجزاء المسموح بها

استيراد قطع غيار السيارات.. «الجمارك» تحدد الشروط والأجزاء المسموح بها

استيراد قطع غيار السيارات.. «الجمارك» تحدد الشروط والأجزاء المسموح بها
٠٨:٤٩:٢١ ص، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حددت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، اشتراطات السماح باستيراد قطع غيار السيارات المستعملة، وكذلك الأجزاء المسموح بها.

وقالت في إفادة نشرتها عدة صحف، إن الاشتراطات تتمثل في أن تكون القطع المستعملة تتحقق فيها الشروط التالية:

– مصندقة

-نظيفة.

-خالية من الشحوم والزيوت.

-مع إرفاق شهادة مطابقة تثبت أنها مجددة.

الأجزاء الرئيسة المسموح بها

كما حددت الهيئة الأجزاء الرئيسة المسموح باستيرادها وتشمل:

-ناقل الحركة.

-الأبدان الخارجية.

-الدفرنس.

-الماكينة.

يشار إلى أنه مع ارتفاع الطلب على شراء السيارات المستعملة داخل المملكة، شهدت الأسواق ارتفاعًا في أسعار السيارات من 25% إلى حوالي 50%، حسب متخصصين وعاملين في مجال السيارات.

وأكد صاحب معرض سيارات، قبل أيام، أن الطلب المتزايد على أنواع محددة من السيارات، دفع بعض الملاك والمستثمرين في معارض السيارات لشراء أعداد كبيرة منها، وعرضها في وقت لاحق بهامش ربح يتفاوت من معرض إلى آخر.

وأوضح أن هناك طلبات كبيرة على السيارات من شركات ومكاتب تأجير السيارات في مختلف مناطق ومدن المملكة، ما أسهم في شراء كميات كبيرة من السيارات من الوكالات التي تعاني نقصًا ملحوظًا في أعداد السيارات نتيجة النقص الواضح في التوريد من دول التصنيع.

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