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أسعار النفط في أدنى مستوياتها منذ مطلع 2022
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أسعار النفط في أدنى مستوياتها منذ مطلع 2022

أسعار النفط في أدنى مستوياتها منذ مطلع 2022

أسعار النفط في أدنى مستوياتها منذ مطلع 2022
٠٩:٠٢:٤٠ ص، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تتجه أسعار النفط إلى تسجيل رابع انخفاض أسبوعي، وذلك في إطار تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياته منذ يناير 2020 .

وأدت سلسلة من الارتفاعات في أسعار الفائدة حول العالم، أبرزها في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى زيادة الاضطراب حول الطلب على الطاقة في الوقت الحالي.

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كما انخفضت الأسعار في العقود الآجلة (نوفمبر 2022) لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 5% إلى 86.53 دولار، و79.12 دولار للبرميل على التوالي.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي في أمريكا أعطى إشارة أنه على استعداد لتحمل ركود في الولايات المتحدة كمقايضة للسيطرة على التضخم.

وبسبب المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي يكون المردود على توقعات الطلب على النفط؛ لا سيما وقد أسهم الدولار القوي في زيادة هذا المردود خلال الأسبوع الحالي تحديدًا.

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أسعار النفط التضخم العالمي تراجع أسعار النفط خام برنت

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