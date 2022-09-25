الإمارات تطالب إيران بإنهاء احتلال الجزر الثلاث وتهاجم مليشيا الحوثي

تواصل – فريق التحرير:

طالبت وزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي، ريم الهاشمي، إيران بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث.

وأوضحت الوزيرة، في كلمتها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن دولة الإمارات تجدد مطالبتها بإنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث”، أبو موسى، وطنب الكبرى، طنب الصغرى.

الهاشمي: يجب إعادة الثقة في النظام الدولي

وأكدت أنه يجب إعادة الثقة في النظام الدولي، وأن الاستثمار في الطاقة المتجددة يعني الاستثمار في مستقبل الأجيال المستقبلية.

وأشارت إلى أن التحركات الإيجابية الأخيرة في المنطقة لبناء الجسور تعد أمثلة بارزة لطي خلافات الماضي، مؤكدة ضرورة تعزيز الموقف الدولي الرافض للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأضافت أن هجمات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، تؤكد خطورة امتلاك الإرهابيين لأسلحة عابرة للحدود تهدد امن وسلامة الجميع.

يذكر أن هناك خلافات بين طهران وأبو ظبي، بشأن العديد من الملفات، في مقدمتها ما تعتبره الأخيرة احتلالاً من قبل إيران لثلاثة من جزرها “أبو موسى، وطنب الكبرى، طنب الصغرى”، والتي تشير طهران إلى أنها جزء لا يتجزأ وأبديًا من الأراضي الإيرانية، إضافة إلى تباين المواقف بشأن حرب اليمن.