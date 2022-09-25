الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«توقفوا عن قتل المواطنين».. كلمة عاجلة من ولي عهد إيران السابق لقوات الجيش
الإمارات تطالب إيران بإنهاء احتلال الجزر الثلاث وتهاجم مليشيا الحوثي
خدمة اليوم.. 9 خطوات لاستخراج شهادة بدل فاقد المرحلة الابتدائية
دراسة: الشاي يتسبب في أضرار مفاجئة لمرضى الضغط
«الأرصاد» يتوقع نشاطًا بالرياح السطحية وفرصًا لسقوط الأمطار على هذه المناطق
قبل الذهاب للمدرسة.. وصفة مذهلة لزيادة التركيز الذهني للأطفال (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«توقفوا عن قتل المواطنين».. كلمة عاجلة من ولي عهد إيران السابق لقوات الجيش

«توقفوا عن قتل المواطنين».. كلمة عاجلة من ولي عهد إيران السابق لقوات الجيش

«توقفوا عن قتل المواطنين».. كلمة عاجلة من ولي عهد إيران السابق لقوات الجيش
٠٧:٥٥:٢٣ ص، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

دعا ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، في ساعة متأخرة من نهاية يوم أمس السبت، قوات الجيش الإيراني للوقوف بجانب الشعب الإيراني الذي ثار من أجل الحرية، مطالبا قوات الجيش بالتوقف عن قتل المواطنين الأبرياء.

وفي حديث صحفي مطول مع “إيران إنترناشيونال”، خاطب بهلوي الجيش الإيراني بالقول: “الذين أقسموا بالدفاع عن الأرض والشعب يجب أن يلتزموا بهذا القسم”.

وأضاف ولي عهد إيران السابق أن “عدونا الداخلي يقوم بإطلاق النار على المواطنين. عدونا الداخلي هو النظام الذي يقتل الناس، أنتم (الجيش) يجب – وانطلاقا من مهمتكم – أن تكونوا درعا للشعب الإيراني الأعزل”.

وفي حديث صريح وجه بهلوي قوله لأفراد الجيش: “يقول الناس إننا لا نريد أن ننتقم منكم أنتم (الجيش)، نحن نقبلكم، لكن تعالوا وانضموا إلينا وتوقفوا عن دعم هذا النظام”.

كما أرسل بهلوي رسالة خاصة إلى الثوار على الأرض، مشيرا إلى أن أحد الإجراءات اللازمة لتنظيم الاحتجاجات هو تقديم وجه موحد للمعارضة أمام العالم.

وبين بهلوي أنه “على العالم أيضا أن يعرف البديل وهذا عمل يمكن للقوى السياسية أن تفعله بالتعاون فيما بينها”.

وكان رضا بهلوي قد التقى وفدًا من البرلمان الأوروبي حول الاحتجاجات المستمرة في إيران؛ وذكر ذلك في تغريدة له بصفحته الرسمية بموقع تويتر

الكلمات الدلالية:
احتجاجات إيران دولة الملالي رضا بلهوي شاه إيران ولي عهد إيران

مواد ذات صلة

المزيد
نشرة الأخبار العالمية: أمريكا ترفض دعوة روسية بشأن سوريا.. وحالة استنفار قصوى في تركيا

نشرة الأخبار العالمية: أمريكا ترفض دعوة روسية بشأن سوريا.. وحالة استنفار قصوى في تركيا

٠٤:٤٥ م، الأثنين، ٢١ مارس ٢٠١٦
«الأرصاد» تُحذِّر: توقعات برياح نشطة على الرياض حتى التاسعة صباحاً

«الأرصاد» تُحذِّر: توقعات برياح نشطة على الرياض حتى التاسعة صباحاً

١١:٣٦ م، السبت، ١٦ مايو ٢٠١٥
بالصور.. صالح بن حميد يؤم المصلين بالمسجد الحرام ويحذر من طول الأمل

بالصور.. صالح بن حميد يؤم المصلين بالمسجد الحرام ويحذر من طول الأمل

٠٥:١٤ م، الجمعة، ١٠ يوليو ٢٠١٥
لحملة الثانوية.. وظائف شاغرة بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث

لحملة الثانوية.. وظائف شاغرة بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث

٠٣:١٣ م، الثلاثاء، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *