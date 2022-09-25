«توقفوا عن قتل المواطنين».. كلمة عاجلة من ولي عهد إيران السابق لقوات الجيش

تواصل ـ فريق التحرير:

دعا ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، في ساعة متأخرة من نهاية يوم أمس السبت، قوات الجيش الإيراني للوقوف بجانب الشعب الإيراني الذي ثار من أجل الحرية، مطالبا قوات الجيش بالتوقف عن قتل المواطنين الأبرياء.

وفي حديث صحفي مطول مع “إيران إنترناشيونال”، خاطب بهلوي الجيش الإيراني بالقول: “الذين أقسموا بالدفاع عن الأرض والشعب يجب أن يلتزموا بهذا القسم”.

وأضاف ولي عهد إيران السابق أن “عدونا الداخلي يقوم بإطلاق النار على المواطنين. عدونا الداخلي هو النظام الذي يقتل الناس، أنتم (الجيش) يجب – وانطلاقا من مهمتكم – أن تكونوا درعا للشعب الإيراني الأعزل”.

وفي حديث صريح وجه بهلوي قوله لأفراد الجيش: “يقول الناس إننا لا نريد أن ننتقم منكم أنتم (الجيش)، نحن نقبلكم، لكن تعالوا وانضموا إلينا وتوقفوا عن دعم هذا النظام”.

كما أرسل بهلوي رسالة خاصة إلى الثوار على الأرض، مشيرا إلى أن أحد الإجراءات اللازمة لتنظيم الاحتجاجات هو تقديم وجه موحد للمعارضة أمام العالم.

وبين بهلوي أنه “على العالم أيضا أن يعرف البديل وهذا عمل يمكن للقوى السياسية أن تفعله بالتعاون فيما بينها”.

وكان رضا بهلوي قد التقى وفدًا من البرلمان الأوروبي حول الاحتجاجات المستمرة في إيران؛ وذكر ذلك في تغريدة له بصفحته الرسمية بموقع تويتر