خدمة اليوم.. 9 خطوات لاستخراج شهادة بدل فاقد المرحلة الابتدائية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات استخراج شهادة بدل فاقد المرحلة الابتدائية، حيث أوضحت وزارة التعليم أنها تقدم هذه الخدمة الإلكترونية عن طريق نظام نور، ليتمكن المستفيد من الحصول على شهادة بدل فاقد من إدارة الاختبارات لابنه في المرحلة الابتدائية، عن طريق عدد من الخطوات:

* الخطوات:

1 – ادخل على نظام نور.

2 – اختر “طلب بديل”.

3 – ادخل البيانات المطلوبة .

4 – ستصلك رسالة تحقق عبر جوالك.

5 – ادخل رمز التحقق.

6 – قم بتعبئة البيانات المطلوبة.

7 – يتم حفظ الطلب بالنظام وستصلك رسالة نصية برقم الطلب.

8 – يمكنك متابعة الطلب عبر خانه متابعة الطلبات بأعلى الصفحة.

9 – عند قبول الطلب سوف تحصل على شهادتك عبر صيغة PDF.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم ” 00966114415555 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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