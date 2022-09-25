الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الأرصاد» يتوقع نشاطًا بالرياح السطحية وفرصًا لسقوط الأمطار على هذه المناطق
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«الأرصاد» يتوقع نشاطًا بالرياح السطحية وفرصًا لسقوط الأمطار على هذه المناطق

«الأرصاد» يتوقع نشاطًا بالرياح السطحية وفرصًا لسقوط الأمطار على هذه المناطق

«الأرصاد» يتوقع نشاطًا بالرياح السطحية وفرصًا لسقوط الأمطار على هذه المناطق
٠٧:٢٤:٠٣ ص، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم والمدينة المنورة.

في حين لاتزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية.

كما توقع المركز ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الكلمات الدلالية:
أمطار رعدية الوطني للأرصاد حالة الطقس فرص سقوط الأمطار

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