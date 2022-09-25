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قبل الذهاب للمدرسة.. وصفة مذهلة لزيادة التركيز الذهني للأطفال (فيديو)
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قبل الذهاب للمدرسة.. وصفة مذهلة لزيادة التركيز الذهني للأطفال (فيديو)

قبل الذهاب للمدرسة.. وصفة مذهلة لزيادة التركيز الذهني للأطفال (فيديو)

قبل الذهاب للمدرسة.. وصفة مذهلة لزيادة التركيز الذهني للأطفال (فيديو)
٠٣:٣٤:٣٨ ص، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمختص يشرح وصفة مذهلة تتمثل في عصير طبيعي يعمل على تقوية وتنشيط الذاكرة خاصة لدى الأطفال في المدارس، كما تعمل على تعزيز صحة الأطفال الصغار.

وقال المختص في الفيديو، إن هناك أشخاصاً يعانون من مشكلة الذاكرة سواء كانوا أطفالاً أو في سن البلواغ، أو كبار السن ، مشيرًا إلى أن هذه أغذية يحبها المخ وهي مضادة للأكسدة والسرطان.

وتمثل الغذاء في عصير طازج مفيد للجميع، موصيًا بتناوله للأطفال قبل الذهاب للمدرسة، والتي جاءت مكوناته كالتالي:

– موز

– تمر

– عين الجمل

– كاجو

– الجوز

– ملعقة عسل

ويتم إضافتهم إلى بعضهم وخلطهم وشربهم في كوب عصير.

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