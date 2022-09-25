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الشيخ الخضير يوضح حكم القيام لاستقبال «كبير السن»
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الشيخ الخضير يوضح حكم القيام لاستقبال «كبير السن»

الشيخ الخضير يوضح حكم القيام لاستقبال «كبير السن»

الشيخ الخضير يوضح حكم القيام لاستقبال «كبير السن»
٠٣:٢٩:٥٣ ص، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم القيام لاستقبال كبير السن.

جاء ذلك في رد من الشيخ الخضير على سؤال ورد فيه “إذا دخل علينا شخص كبير في السن ونحن في مجلس فقمنا تقديرًا له واحترامًا، هل في هذا محذور شرعي؟”.

وأجاب الشيخ الخضير بقوله “تقدير ذي الشيبة المسلم مما جاء الحث عليه، ويؤجر عليه الإنسان، ولا محذور في ذلك، وكون الجالسين يقومون لاستقباله؛ لتقديره واحترامه يؤجرون على ذلك”.

وأضاف الشيخ عبدالكريم الخضير “بل المحذور أن يُحب الداخل أن يَتَمَثَّل الناس له قيامًا، فالجالسون إذا قاموا من أجْل احترامِ وتقديرِ هذا الكبير الذي جاء الحث على تقديره في الشرع فهؤلاء يؤجرون، والله أعلم”.

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