الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«لافروف»: 3 دول طلبت مقابلتنا على هامش اجتماع الأمم المتحدة ثم اختفوا من على الرادار
الشيخ الخضير يوضح حكم القيام لاستقبال «كبير السن»
وزير التعليم يبحث مع مؤسسة أمريكية مجالات التعاون لتوفير مناهج اللغة الإنجليزية
تحطم طائرتين بألمانيا ومقتل اثنين من ركابهما
بعد وصول حاملة طائرات أمريكية.. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستيًا باتجاه بحر اليابان
بالفيديو.. نسر يخطف ماعزًا يزن 5 أضعافه ويطير به فوق جبال الألب

الرئيسية

 /

دولي

 /

«لافروف»: 3 دول طلبت مقابلتنا على هامش اجتماع الأمم المتحدة ثم اختفوا من على الرادار

«لافروف»: 3 دول طلبت مقابلتنا على هامش اجتماع الأمم المتحدة ثم اختفوا من على الرادار

«لافروف»: 3 دول طلبت مقابلتنا على هامش اجتماع الأمم المتحدة ثم اختفوا من على الرادار
٠٣:٣٢:١٢ ص، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- وكالات:

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن تلقيه طلبات من ممثلي دول في الاتحاد الأوروبي، لعقد لقاءات معه على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنهم اختفوا بعد ذلك من على الرادار، حسب تعبيره.

وقال: “دولتان في الاتحاد الأوروبي ودولة عضو في الناتو طلبت مباحثات غير علنية معي. قبلت ذلك، وقلت: كما تشاؤون. نحن لا نرفض الاتصالات، وسنكون دائما على استعداد لقبول الشكل الذي يريح شركائنا ولكن بعد هذا التفاعل بيننا، اختفوا عن شاشات الرادار ولم نسمع عنهم شيئا بعد ذلك”.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يسمح لرئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس بعقد اجتماع مع الوفد الروسي.

وأضاف لافروف: “في كل عام نعقد العديد من الاجتماعات الثنائية على هامش الجمعية العامة. وفي هذا العام، كما في السنوات السابقة، كان من المقرر عقد لقاء مع رئيس قبرص أناستاسيادس بناء على طلبه وأدرجنا لقاءه في جدولنا الزمني وفي الوقت المناسب بالنسبة له وتم نشر هذه الجدول ولكن قبل ساعة من الموعد، أبلغنا موظفوه بأن الاتحاد الأوروبي لم يسمح له بالذهاب للقاء معي… هكذا حرفيا”.

الكلمات الدلالية:
‏الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي اوكرانيا روسيا لافروف

مواد ذات صلة

المزيد
نجل علي عبدالله صالح: دماء والدي ستكون جحيمًا لأذناب إيران

نجل علي عبدالله صالح: دماء والدي ستكون جحيمًا لأذناب إيران

٠٩:٠٠ ص، الثلاثاء، ٠٥ ديسمبر ٢٠١٧
تقديم “شوربة” للمصلين في الفجر بأحد جوامع تركيا (صورة)

تقديم “شوربة” للمصلين في الفجر بأحد جوامع تركيا (صورة)

١٠:٤٤ ص، الأثنين، ٠٧ يناير ٢٠١٣
البنك المركزي الهولندي يجمد 200 مليون يورو من الأصول الروسية

البنك المركزي الهولندي يجمد 200 مليون يورو من الأصول الروسية

٠٢:١٩ ص، الجمعة، ١٨ مارس ٢٠٢٢
استقالة ممثلة «العفو الدولية» في أوكرانيا.. تعرف على السبب

استقالة ممثلة «العفو الدولية» في أوكرانيا.. تعرف على السبب

١٠:٥٧ م، السبت، ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *