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بالفيديو.. نسر يخطف ماعزًا يزن 5 أضعافه ويطير به فوق جبال الألب

بالفيديو.. نسر يخطف ماعزًا يزن 5 أضعافه ويطير به فوق جبال الألب

بالفيديو.. نسر يخطف ماعزًا يزن 5 أضعافه ويطير به فوق جبال الألب
٠٢:٣٥:٠٧ ص، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تمكن نسر ضخم من خطف ماعز جبلي بعد أن وضع مخالبه في عنق الماعز وحمله ويطير به فوق جبال الألب بإيطاليا.

وأظهر الفيديو النسر وهو يحلق بالماعز قبل أن يسقط من بين مخالبه من ارتفاع شاهق في نهاية صادمة.

وعلى الرغم من أن الماعز يزن خمسة أضعاف وزن النسر الذهبي ، إلا أن النسر تمكن من التحليق بفريسته عالياً في مشهد مثير  فوق جبال الألب، قبل أن يسقط وينفق بطريقة مروعة، وفقا لصحيفة الديلي ميل.

وبعد سقوط الماعز شوهدت النسور الذهبية وهي تأكل جثته..

 

الكلمات الدلالية:
ايطاليا جبال الألب ماعز جبلي نسر

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