المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء يعلن تفاصيل برامج التوظيف المبتدئ بالتدريب

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أعلن المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء بدء التقديم على (برامج التوظيف المبتدئ بالتدريب) في إحدى الشركات المرموقة (العملاقة في مجال الخدمات الصناعية والشغيل والصيانة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.