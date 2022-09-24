المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء يعلن تفاصيل برامج التوظيف المبتدئ بالتدريب
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء بدء التقديم على (برامج التوظيف المبتدئ بالتدريب) في إحدى الشركات المرموقة (العملاقة في مجال الخدمات الصناعية والشغيل والصيانة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
مجالات العمل:
1- صيانة معدات.
2- لحام.
3- ميكانيكا.
مزايا البرنامج
1- رواتب مجزية.
2- برنامج لمدة عامين.
3- ابتعاث داخلي.
شروط القبول بالبرنامج:
1- سعودي الجنسية.
2- درجة الدبلوم.
3- غير مدعوم من صندوق الموارد البشرية.
4- غير مسجل بالتأمينات الاجتماعية.
5- مستوى الإنجليزي (مبادئ اللغة الإنجليزية).
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بتاريخ 1444/02/29هـ الموافق 2022/09/25م، ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.