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«الحربي»: 3 مزايا مهمة للتحديث الجديد «ios16.0.2»
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«الحربي»: 3 مزايا مهمة للتحديث الجديد «ios16.0.2»

«الحربي»: 3 مزايا مهمة للتحديث الجديد «ios16.0.2»

«الحربي»: 3 مزايا مهمة للتحديث الجديد «ios16.0.2»
٠١:٥٩:٢٩ ص، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني سالم الحربي عن وصول التحديث الجديد لهواتف الآيفون إصدار ” ios16.0.2″.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “نزل حالياً تحديث جديد يحمل رقم ios16.0.2”.

وأضاف أن من مزايا التحديث الجديد ما يلي:

1- التحديث يعمل على إصلاحات أمنية (ثغرات)

2- يحل مشكلة الكاميرا في آيفون 14 برو

3- التحديث يحل مشكلة الشاشة السوداء وظهور التنبيه عند عمل نسخ

وفي وقت سابق، نصح الخبير التقني، سالم الحربي بتحديث هواتف آيفون للإصدار الأحدث، وذلك لسد جميع الثغرات الأمنية ونقاط الضعف من خلال التحديث الجديد.

وقال الحربي، في تغريدة عبر “تويتر”: إن شركة آبل تحث المستخدمين على تحديث هواتف ايفون فوراً الى تحديث رقم ios15.6″، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأضاف أن التحديث الجديد يتضمن تصحيحات لـ39 نقطة ضعف تعمل مثل النوافذ المفتوحة للمتسللين، ويعرض المستخدمين لهجمات تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد، ومن ثم الوصول إلى البيانات الحساسة.

 

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