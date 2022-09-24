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رغم تلقيه 4 جرعات.. إصابة المدير التنفيذي لـ «فايزر» بكورونا للمرة الثانية
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رغم تلقيه 4 جرعات.. إصابة المدير التنفيذي لـ «فايزر» بكورونا للمرة الثانية

رغم تلقيه 4 جرعات.. إصابة المدير التنفيذي لـ «فايزر» بكورونا للمرة الثانية

رغم تلقيه 4 جرعات.. إصابة المدير التنفيذي لـ «فايزر» بكورونا للمرة الثانية
٠١:٤٦:١٥ ص، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أصيب ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، بفيروس كورونا للمرة الثانية، على الرغم من تلقيه 4 جرعات من اللقاح.

وقال “برولا”، إن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19، مضيفًا :أشعر أنني بحالة جيدة ولا أعاني أي أعراض.

كان بورلا (60 عاما)، قد أصيب بكوفيد-19 في أغسطس وبدأ العلاج بعقار باكسلوفيد الذي تنتجه شركته، وتلقى أربع جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك.

وقال الرئيس التنفيذي إنه لم يأخذ بعد الجرعة التنشيطية من اللقاح ثنائي التكافؤ الجديد.

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