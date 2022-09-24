السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الحربي»: 3 مزايا مهمة للتحديث الجديد «ios16.0.2»
رغم تلقيه 4 جرعات.. إصابة المدير التنفيذي لـ «فايزر» بكورونا للمرة الثانية
سيارة «رنج روفر» تجتاح 7 مركبات متوقفة وتبتر قدم شاب في لبنان (فيديو)
رئيس أوكرانيا يوجه رسالة لمواطني روسيا بعد قرار التعبئة .. ماذا قال؟
تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأحد
وزير الخارجية يحسم موقف المملكة من قضايا مصيرية أمام الأمم المتحدة

الرئيسية

 /

دولي

 /

رئيس أوكرانيا يوجه رسالة لمواطني روسيا بعد قرار التعبئة .. ماذا قال؟

رئيس أوكرانيا يوجه رسالة لمواطني روسيا بعد قرار التعبئة .. ماذا قال؟

رئيس أوكرانيا يوجه رسالة لمواطني روسيا بعد قرار التعبئة .. ماذا قال؟
٠١:١٠:٣٧ ص، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

 

تواصل – فريق التحرير:

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة لمواطني روسيا بعد قرار التعبئة، مساء أمس السبت، قال خلالها إن رئيسهم فلاديمير بوتين يرسلهم إلى حتفهم.

وقال زيلينسكي، متحدثًا مباشرة إلى المواطنين الروس مساء اليوم السبت، إن رئيسهم يرسلهم عن قصد إلى حتفهم، مؤكدًا أن “القوة الروسية تتفهم جيدًا أنها تبعث المواطنين للموت”، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وطالب زيلينسكي قوات موسكو إلى الاستسلام، قائلاً “ستتم معاملتكم بطريقة حضارية ولن يعرف أحد ملابسات استسلامكم”.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أقر مؤخرا تعديلات على القانون الجنائي الروسي، والتي بموجبها يُعاقب العسكريون الذين يرفضون اتباع أمر ضابط كبير أثناء الأحكام العرفية أو الذهاب إلى القتال، بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، بينما يواجه أولئك الذين “يستسلمون طواعية للعدو” عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، حسب وكالة “تاس” الروسية.

وبحسب القانون الروسي الجديد، يعاقب الفارين من التجنيد خلال فترة التعبئة أو الحرب بالسجن لمدد تتراوح ما بين 5 إلى 15 عاما.

كذلك وقع بوتين قانونا جديدا، يسمح للمقاتلين الأجانب بالجيش الروسي، التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية دون تقديم تصريح إقامة.

 

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية بوتين رئيس أوكرانيا روسيا

مواد ذات صلة

المزيد
الجيش العراقي: “داعش” لم تصل إلى بغداد

الجيش العراقي: “داعش” لم تصل إلى بغداد

٠٩:٤٤ م، السبت، ١٤ يونيو ٢٠١٤
العراق.. تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 محتجزين سُنَّة

العراق.. تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 محتجزين سُنَّة

٠٣:٤٣ ص، الثلاثاء، ٠٥ يوليو ٢٠١٦
مصر.. مقتل 6 جنود في هجوم على نقطة تفتيش

مصر.. مقتل 6 جنود في هجوم على نقطة تفتيش

٠٣:١٧ م، السبت، ١٥ مارس ٢٠١٤
متطرفون هندوس يقتحمون أحد مصليات الجمعة بـ«أوتار برادش» الهندية

متطرفون هندوس يقتحمون أحد مصليات الجمعة بـ«أوتار برادش» الهندية

٠٥:٥٩ م، السبت، ٢٠ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *