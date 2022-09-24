رئيس أوكرانيا يوجه رسالة لمواطني روسيا بعد قرار التعبئة .. ماذا قال؟

تواصل – فريق التحرير:

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة لمواطني روسيا بعد قرار التعبئة، مساء أمس السبت، قال خلالها إن رئيسهم فلاديمير بوتين يرسلهم إلى حتفهم.

وقال زيلينسكي، متحدثًا مباشرة إلى المواطنين الروس مساء اليوم السبت، إن رئيسهم يرسلهم عن قصد إلى حتفهم، مؤكدًا أن “القوة الروسية تتفهم جيدًا أنها تبعث المواطنين للموت”، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وطالب زيلينسكي قوات موسكو إلى الاستسلام، قائلاً “ستتم معاملتكم بطريقة حضارية ولن يعرف أحد ملابسات استسلامكم”.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أقر مؤخرا تعديلات على القانون الجنائي الروسي، والتي بموجبها يُعاقب العسكريون الذين يرفضون اتباع أمر ضابط كبير أثناء الأحكام العرفية أو الذهاب إلى القتال، بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، بينما يواجه أولئك الذين “يستسلمون طواعية للعدو” عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، حسب وكالة “تاس” الروسية.

وبحسب القانون الروسي الجديد، يعاقب الفارين من التجنيد خلال فترة التعبئة أو الحرب بالسجن لمدد تتراوح ما بين 5 إلى 15 عاما.

كذلك وقع بوتين قانونا جديدا، يسمح للمقاتلين الأجانب بالجيش الروسي، التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية دون تقديم تصريح إقامة.