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بعد إعلان التعبئة.. بوادر تمرد بين الجنود الروس رفضًا للمشاركة في الحرب (فيديو)
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بعد إعلان التعبئة.. بوادر تمرد بين الجنود الروس رفضًا للمشاركة في الحرب (فيديو)

بعد إعلان التعبئة.. بوادر تمرد بين الجنود الروس رفضًا للمشاركة في الحرب (فيديو)

بعد إعلان التعبئة.. بوادر تمرد بين الجنود الروس رفضًا للمشاركة في الحرب (فيديو)
١٢:٣١:١٥ ص، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يبدو أن بوادر التمرد بدأت تنتشر بين الجنود والشباب الروس، بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإعلانه التعبئة العسكرية الجزئية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وتفصلاً، شهدت مدن عدة في روسيا احتجاجات ضد القرار، في حين رفض بعض الجنود التجنيد الإجباري من قبل السلطات.

وأوضحت عدة منظمات حقوقية أنه تم اعتقال المئات من الشباب في روسيا، بعد خروج احتجاجات ضد قرار التعبئة العسكرية الجزئية، في قرار هو الأول من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشارت منظمة “أو في دي-انفو” الحقوقية، إنه تم “توقيف 707 أشخاص على الأقل في 32 مدينة في أنحاء روسيا”.
وأضافت المنظمة، أن نصف حالات الاعتقال تقريبًا بالعاصمة موسكو، وذلك خلال احتجاجات ضد تعبئة جنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي تمرد روسيا قرار التعبئة

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