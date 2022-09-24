«وقبل الموت توبة».. أمريكي عمره 96 عامًا يدخل الإسلام (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة إعلان رجل أمريكي مسن دخوله الإسلام وترديده للشهادتين.

وأظهر الفيديو أحد المشايخ وهو يلقن الرجل الأمريكي الذي قيل أنه يبلغ من العمر 96، وقد بدا وهو يتحدث بصعوبة لكبر سنه، بينما لقنه الرجل المسلم الشهادتين، ثم بارك له أنه أصبح مسلمًا واحتضنه، وسط فرحة المتواجدين الذين رددوا “الله أكبر”.

ونال الفيديو على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى إرادة الله في أن يختتم هذا الرجل حياته بالتوبة والدخول في الإسلام.