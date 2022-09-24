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في 50 يومًا فقط.. 1.4 مليون ريال غرامة رعي الإبل بالمواقع المحظورة
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في 50 يومًا فقط.. 1.4 مليون ريال غرامة رعي الإبل بالمواقع المحظورة

في 50 يومًا فقط.. 1.4 مليون ريال غرامة رعي الإبل بالمواقع المحظورة

في 50 يومًا فقط.. 1.4 مليون ريال غرامة رعي الإبل بالمواقع المحظورة
١٢:٠٦:٣٢ ص، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط 121 مخالفًا لرعيهم (2794) متنًا من الإبل خلال شهر أغسطس الماضي وحتى اليوم، وذلك من اجل الحفاظ على بيئة مستدامة.

وجاء إجمالي الغرامات على الموقوفين 1.4 مليون ريال، حيث يفرض الأمن البيئي عقوبة على رعي الإبل في مواقع ممنوع ومحظور الرعي فيها، تتمثل بغرامة مالية قيمتها 500 ريال لكل متن.

وحسب- الوطن- فإن المخالفات جاءت كالتالي:

في 19 سبتمبر، تم ضبط 15 مخالفًا لرعيهم 354 متنًا من الإبل في مواقع ممنوعة.

وفي 18 سبتمبر، تم ضبط 7 مخالفين لرعيهم 166 متنًا من الإبل في مواقع ممنوعة، وفي 11 سبتمبر تم ضبط 16 مخالفًا لرعيهم 256 متنًا من الإبل و120 رأسًا من الأغنام في مواقع ممنوعة.

أما في 4 سبتمبر فتم ضبط 19 مخالفًا لرعيهم 451 متنًا من الإبل 35 رأسًا من الأغنام في مواقع ممنوعة.

وفي 28  أغسطس، تم ضبط 20 مخالفًا لرعيهم 448 متنًا من الإبل في مواقع ممنوعة، وفي 21  أغسطس تم ضبط 14 مخالفًا لرعيهم 416 متنًا من الإبل في مواقع ممنوعة.

أما في 14 أغسطس، فتم ضبط 16 مخالفًا لرعيهم 366 متنًا من الإبل 316 رأسًا من الأغنام في مواقع ممنوع، وفي 7 أغسطس تم ضبط 14 مخالفًا لرعيهم 337 متنًا من الإبل و50 رأسًا من الأغنام في مواقع ممنوعة.

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