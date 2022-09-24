تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأحد

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 29 صفر 1444 هجرية، الموافق 25 سبتمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:11 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:57 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 29 صفر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:55

المدينة – 4:54

الرياض – 4:26

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:13

المدينة – 12:14

الرياض – 11:45

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:37

المدينة – 3:39

الرياض – 3:11

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:15

المدينة – 6:15

الرياض – 5:47

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:45

المدينة – 7:45

الرياض – 7:17