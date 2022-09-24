تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأحد
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 29 صفر 1444 هجرية، الموافق 25 سبتمبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:11 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:57 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 29 صفر 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:55
المدينة – 4:54
الرياض – 4:26
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:13
المدينة – 12:14
الرياض – 11:45
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:37
المدينة – 3:39
الرياض – 3:11
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:15
المدينة – 6:15
الرياض – 5:47
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:45
المدينة – 7:45
الرياض – 7:17