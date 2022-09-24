التعليم تنشر جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع الخامس

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، مساء اليوم السبت، جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الخامس، عبر قنوات عين التابعة للوزارة، على تردد عربسات 12437.

وأضافت الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الدروس ستكون عبر بث مباشر من الساعة 7:00 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

وجاء الجدول كالتالي: