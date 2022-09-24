خبير تقني يحذر من طريقة خطيرة لاختراق الحسابات وتخمين كلمة السر (فيديو)

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قال الخبير التقني سليمان الدلالي، إنه كلما كانت كلمة السر ضعيفة كلما كان سهل اختراقها وتخمينها.

وأوضح “الدلالي” خلال لقاء في برنامج “ياهلا” أن الكثير من الأشخاص يقومون باختيار كلمات سر ضعيفة جدا ويسهل تخمينها.

وأشار إلى أنه تم استخدام رموز وحروف وكلمات فإن الذكاء الاصطناعي يستغرق 32 سنة لتخمينها.

اختراق وسرقة عشرات الملايين

وخلال الأيام الماضية، تم اختراق وسرقة عشرات الملايين من كلمات المرور للمستخدمين على عدد من المنصات الشهيرة، وتسريبها على شبكة الدارك ويب، حيث شهدت خدمة البث التلفزيونية الشهيرة boxset سرقة وتسريب 15 مليون كلمة مرور، في أكبر اختراق لمنصات البث.

كما تعرضت أيضا منصة LastPass المالكة لتطبيق LastPass الذي يعمل على حماية كلمات المرور للمستخدمين، حيث تم سرقة وتسريب أكثر من 33 مليون كلمة مرور للمستخدمين، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر بالنسبة للكثيرين الذين لا يهتمون بحماية وتأمين حساباتهم الشخصية على المنصات والتطبيقات المختلفة.

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