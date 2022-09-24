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هذا ما كشفته الكاميرات.. ماذا حدث للرئيس الفرنسي في نيويورك؟ (فيديو)

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هذا ما كشفته الكاميرات.. ماذا حدث للرئيس الفرنسي في نيويورك؟ (فيديو)

هذا ما كشفته الكاميرات.. ماذا حدث للرئيس الفرنسي في نيويورك؟ (فيديو)

هذا ما كشفته الكاميرات.. ماذا حدث للرئيس الفرنسي في نيويورك؟ (فيديو)
١١:٢٦:١٤ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموقف لا يحسد عليه في مدينة نيويورك الأمريكية أثناء انعقاد دورة الأمم المتحدة في دورتها الحالية.

وبالتفصيل وبحسب ما أورده صحافيون؛ حيث حاول الرئيس الفرنسي أن يجتمع بمجموعة من رؤساء أفريقية، وذلك لترتيب بعض الأمور ضد دولة مالي.

لكن وبحسب الصحافيين؛ تهرب منه رؤساء أفريقيا بمن فيهم الرئيس السنغالي ماكي سال رئيس الاتحاد الأفريقي.

بعد هذا التهرب الذي لم يستطع معه ماكرون أن يصبر؛ وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يضطر ماكرون أن يتصل بالرئيس السنغالي ويقول له: “يا ماكي أين أنت؟ نحن في انتظارك.. أرجوك”.

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