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طريقة مبسطة وفعالة لإخفاء إعلانات اليوتيوب الخادشة للحياء (فيديو)

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طريقة مبسطة وفعالة لإخفاء إعلانات اليوتيوب الخادشة للحياء (فيديو)

طريقة مبسطة وفعالة لإخفاء إعلانات اليوتيوب الخادشة للحياء (فيديو)

طريقة مبسطة وفعالة لإخفاء إعلانات اليوتيوب الخادشة للحياء (فيديو)
١١:١٧:٣٠ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

شرح أحد الأشخاص مقطع فيديو يوضح خلاله طريقة إلغاء إعلانات اليوتيوب الخادشة للحياء.

وأوضح الفيديو وجود خيار في إعدادات الهاتف تمكن المستخدم من إغلاق خاصية عرض تلك الإعلانات.

وتعد الإعلانات الخادشة أكثر الأشياء المزعجة لمستخدمي الإنترنت بشكل عام حيث تظهر تلك الإعلانات بشكل مفاجئ أمام المتصفحين.

وتلجأ العديد من الشركات العالمية لتخصيص متصفحات خاصة وتفعل الوضع الخفي للتخلص من تلك الإعلانات المزعجة.

يعتمد «اليوتيوب» على دولارات الإعلانات لتحقيق الربح

ويعتمد موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، على دولارات الإعلانات لتحقيق الربح.

وحققت الشركة أكثر من 7 مليارات دولار من عائدات الإعلانات في الربع الثالث من عام 2021 وحده.

ومع ذلك، يمكن أن تأتي الإعلانات بنتيجة عكسية عند الإفراط في استخدامها أو عرضها بطرق تطفلية.

وقد يلجأ بعض الأشخاص لاستخدام برامج يمكنها حجب تلك الإعلانات وهذه البرامج تكون فعالة في بعض الأحيان لكنها لا تكون مثل المتصفحات الخاصة التي تحجب تلك الإعلانات بسهولة شديدة.

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