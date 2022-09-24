السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
في 50 يومًا فقط.. 1.4 مليون ريال غرامة رعي الإبل بالمواقع المحظورة
التعليم تنشر جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع الخامس
خبير تقني يحذر من طريقة خطيرة لاختراق الحسابات وتخمين كلمة السر (فيديو)
ابتكار طريقة طبية تمنع عودة السرطان بعد الشفاء
هذا ما كشفته الكاميرات.. ماذا حدث للرئيس الفرنسي في نيويورك؟ (فيديو)
طريقة مبسطة وفعالة لإخفاء إعلانات اليوتيوب الخادشة للحياء (فيديو)

الرئيسية

 /

تقنية

 /

أسرع طريقة لحذف حساب سناب شات بشكل نهائي؟ (فيديو)

أسرع طريقة لحذف حساب سناب شات بشكل نهائي؟ (فيديو)

أسرع طريقة لحذف حساب سناب شات بشكل نهائي؟ (فيديو)
١١:١٣:٢٣ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي طريقة حذف حساب المستفيد في تطبيق سناب شات بسهولة.

وقال عبدالرحمن الهادي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “أسرع طريقة لحذف حساب سناب شات بشكل نهائي تتم من خلال التالي:

– الذهاب إلى الإعدادات

– النزول للأسفل

– الضغط على حذف الحساب

– ثم تسجل دخولك مجدداً

– وتضغط على متابعة ليتم حذف الحساب بشكل نهائي

وفي وقت سابق، أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي وصول تحديثات جديدة لتطبيق التواصل الاجتماعي والذي يستخدمه الملايين حول العالم Snapchat سناب شات.

وقال السبيعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، وصل تحديث جديد لـ تطبيق سناب شات Snapchat، ومن مزايا ما يلي:

– يدعم الويدجت لشاشة القفل لـ iOS 16 (اختصار للدردشة مع أفضل صديق للوصول اليها مباشرةً)

– اختصارات الدردشة لتصفية المحادثات غير المقروءة أو المكالمات الفائتة

– ملصقات الأسئلة

– توفر نسخة الويب لجميع المستخدمين (chrome-Edge)

وأشار الخبير التقني عبدالله السبيعي إلى أن مميزات التحديث الجديد في سناب شات ستصل تدريجياً للمستخدمين.

الكلمات الدلالية:
تطبيق سناب شات حذف حساب سناب شات سناب شات عبدالرحمن الهادي

مواد ذات صلة

المزيد
5 خدمات إلكترونية مفيدة لا تحتاج تسجيل.. تعرّف عليها

5 خدمات إلكترونية مفيدة لا تحتاج تسجيل.. تعرّف عليها

٠٢:٢٠ ص، الأثنين، ١٣ أغسطس ٢٠١٨
تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني بشأن تحديثات أمنية في منتجات Mozilla

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني بشأن تحديثات أمنية في منتجات Mozilla

٠٤:٠٧ م، الخميس، ١٠ مارس ٢٠٢٢
«Internet for Gear VR».. إصدار جديد من «سامسونج» لدعم الواقع الافتراضي

«Internet for Gear VR».. إصدار جديد من «سامسونج» لدعم الواقع الافتراضي

١١:١٣ ص، الأربعاء، ٢٨ ديسمبر ٢٠١٦
تقني يقدم نصائح مهمة لحماية حسابات المستخدمين على الأجهزة الإلكترونية من الاختراق (فيديو)

تقني يقدم نصائح مهمة لحماية حسابات المستخدمين على الأجهزة الإلكترونية من الاختراق (فيديو)

١١:٤٧ ص، الثلاثاء، ١٩ يناير ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *