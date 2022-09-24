أسرع طريقة لحذف حساب سناب شات بشكل نهائي؟ (فيديو)

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أوضح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي طريقة حذف حساب المستفيد في تطبيق سناب شات بسهولة.

وقال عبدالرحمن الهادي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “أسرع طريقة لحذف حساب سناب شات بشكل نهائي تتم من خلال التالي:

– الذهاب إلى الإعدادات

– النزول للأسفل

– الضغط على حذف الحساب

– ثم تسجل دخولك مجدداً

– وتضغط على متابعة ليتم حذف الحساب بشكل نهائي

وفي وقت سابق، أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي وصول تحديثات جديدة لتطبيق التواصل الاجتماعي والذي يستخدمه الملايين حول العالم Snapchat سناب شات.

وقال السبيعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، وصل تحديث جديد لـ تطبيق سناب شات Snapchat، ومن مزايا ما يلي:

– يدعم الويدجت لشاشة القفل لـ iOS 16 (اختصار للدردشة مع أفضل صديق للوصول اليها مباشرةً)

– اختصارات الدردشة لتصفية المحادثات غير المقروءة أو المكالمات الفائتة

– ملصقات الأسئلة

– توفر نسخة الويب لجميع المستخدمين (chrome-Edge)

وأشار الخبير التقني عبدالله السبيعي إلى أن مميزات التحديث الجديد في سناب شات ستصل تدريجياً للمستخدمين.