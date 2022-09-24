«فصاحة ولباقة».. طفلة ماهرة في سرد نسب النبي ﷺ (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

طفلة صغيرة لا تتعدى ثلاث سنوات أو أقل، أبرهت بحفظها لنسب النبي صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته منه إلى معدّ بن عدنان ، رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تبدأ الطفلة بمجرد سؤال عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم في سرد النسب الشريف وتقول: هو محمَّد بن عبد الله، بن عبد المطلب، بن هاشم، بن عبد مناف، بن قصَيِّ، بن كلاب، بن مُرَّةَ، بن كعب، بن لُؤَيِّ، بن غالب، بن فهر، بن مالك، بن النَّضر، بن كِنانة، بن خُزيمة، بن مُدْرِكة، بن إلياس، بن مضر، بن نِزارِ، بن مَعَدِّ، بن عدنان بن إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

ويذكر هنا في كتب العلم، أن الإمام البغويُّ قال في شرح السُّنَّة بعد ذكر النَّسب إلى عدنان: «ولا يصحُّ حفظ النَّسب فوق عدنان».

وهذا النسب متَّفقٌ عليه بين النَّسَّابين، ولا خلاف ألبتةَ، وما فوق عدنان مختلفٌ فيه، ولا خلاف بينهم: أنَّ عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام.

وجاءت بعض التعليقات الجميلة على هذا المقطع بالقول: “هذه الطفلة الصغيرة التي تحفظ نسب النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهر قلب، تذكرنا برسالة لكل من يعرف أسماء المشاهير من اللاهين والغافلين، وأسماء الأندية الرياضية العالمية، ويجهل نسب نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته؛ (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا)”.