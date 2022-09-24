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علماء يبتكرون أحدث طريقة للحفاظ على الطعام طازجا
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علماء يبتكرون أحدث طريقة للحفاظ على الطعام طازجا

علماء يبتكرون أحدث طريقة للحفاظ على الطعام طازجا

علماء يبتكرون أحدث طريقة للحفاظ على الطعام طازجا
٠٩:٣٩:٠٧ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

كشف العلماء في جامعة “أومسك” الحكومية التكنولوجية عن طريقة جديدة لمعالجة المواد الغذائية، تسمح بإطالة عمرها على عكس طريقة المعالجة الحرارية.

وأوضح العلماء أن هذه الطريقة لا تتسبب في تدهور قيمتها الغذائية وطعمها ولونها.

وقد نُشر المقال بهذا الشأن في مجلة Journal of Food Science and Technology العلمية.

وقال الباحثون من جامعة “أومسك” إن المعالجة الحرارية للمنتجات تُستخدم تقليديا كطريقة فعالة للحفظ، مما يضمن السلامة، لكن في نفس الوقت يقلل من القيمة الغذائية والبيولوجية للمنتجات ويغيّر مذاقها.

ابتكار طريقة غير حرارية جديدة للحفاظ على المواد الخام الغذائية

وتمكن العلماء من من ابتكار طريقة غير حرارية جديدة للحفاظ على المواد الخام الغذائية واستغرقت تلك الدراسة 6 أشهر في إطار برنامج الزعامة الأكاديمية الاستراتيجية “الأولوية 2030”. وأجرى الدراسة الموظفون في قسمي جامعة “أومسك” التكنولوجية الحكومية: قسم “التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المطاعم وعلوم السلع” ومركز الموارد العلمية والتعليمية “تقنيات النانو”.

وقال مكسيم شادرين، رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا الطعام في جامعة “اومسك” إن العلماء استوضحوا أن تكنولوجيا المجال الكهربائي النبضي لها أولوية، مقارنة بالمعالجة الحرارية، حيث إنها لا تقضي على الكائنات الحية الدقيقة، بل وتحافظ بشكل أفضل على القيمة الغذائية والمكونات والمذاق واللون للأطعمة النيئة. وتقضي هذه التكنولوجيا بتشغيل نبضات عالية الجهد لفترة وجيزة وإرسالها إلى منتج نصف الصلب يوضع بين قطبيْن كهربائييْن”.

تتمثل مزايا هذه الطريقة، مقارنة بغيرها من الطرق غير الحرارية في السرعة (المعالجة في غضون ميكرو واحد أو ميلي ثانية واحدة)، وتوفير الطاقة (حوالي 90 % لكل عملية تكنولوجية)، وتحسين مؤشرات الجودة للمنتج النهائي.

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