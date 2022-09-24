السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«شركة علم» تعلن عن وظائف في عدة تخصصات
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«شركة علم» تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

«شركة علم» تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

«شركة علم» تعلن عن وظائف في عدة تخصصات
٠٩:٢٩:٤٦ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة علم لأمن المعلومات، عبر حسابها الرسمي للتوظيف (لينكدإن) ؛ عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات و الخبرات:

  • درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات أو التسويق أو ما يعادلها.
  •  التعليم العالي وخبر من 5 إلى 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة في إدارة البرامج أو تطوير المنتجات بما في ذلك 4 سنوات على الأقل في الابتكار

المهام الوظيفية:

    • تنفيذ العمليات اليومية المخصصة لقسم الابتكار لضمان الامتثال للمعايير والإجراءات المعمول بها
    • تحديد فرص التحسين المستمر للأنظمة والعمليات والممارسات مع مراعاة “أفضل الممارسات الدولية”.
    • إعداد تقارير قسم الابتكار في الوقت المناسب وبدقة لتلبية متطلبات الشركة والقسم والسياسات والمعايير
    • الشروع في برامج جديدة لتشجيع الإبداع داخل المنظمة
    • تطوير مبادرات جديدة لتعزيز رضا العملاء
    • تحسين وضع الشركة
    • تحليل وتفسير البيانات لتحديد الأنماط والحلول

طريقة التقديم:

– وللاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر موقع (linkedIn)، مع العلم أن التقديم متاح حتى الاكتفاء من العدد من المطلوب من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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شركة علم فرص وظائف وظائف شاغرة

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