«شركة علم» تعلن عن وظائف في عدة تخصصات
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أعلنت شركة علم لأمن المعلومات، عبر حسابها الرسمي للتوظيف (لينكدإن) ؛ عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المؤهلات و الخبرات:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات أو التسويق أو ما يعادلها.
- التعليم العالي وخبر من 5 إلى 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة في إدارة البرامج أو تطوير المنتجات بما في ذلك 4 سنوات على الأقل في الابتكار
المهام الوظيفية:
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- تنفيذ العمليات اليومية المخصصة لقسم الابتكار لضمان الامتثال للمعايير والإجراءات المعمول بها
- تحديد فرص التحسين المستمر للأنظمة والعمليات والممارسات مع مراعاة “أفضل الممارسات الدولية”.
- إعداد تقارير قسم الابتكار في الوقت المناسب وبدقة لتلبية متطلبات الشركة والقسم والسياسات والمعايير
- الشروع في برامج جديدة لتشجيع الإبداع داخل المنظمة
- تطوير مبادرات جديدة لتعزيز رضا العملاء
- تحسين وضع الشركة
- تحليل وتفسير البيانات لتحديد الأنماط والحلول
طريقة التقديم:
– وللاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر موقع (linkedIn)، مع العلم أن التقديم متاح حتى الاكتفاء من العدد من المطلوب من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).