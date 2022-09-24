«شركة علم» تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

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أعلنت شركة علم لأمن المعلومات، عبر حسابها الرسمي للتوظيف (لينكدإن) ؛ عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات و الخبرات:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات أو التسويق أو ما يعادلها.

التعليم العالي وخبر من 5 إلى 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة في إدارة البرامج أو تطوير المنتجات بما في ذلك 4 سنوات على الأقل في الابتكار

المهام الوظيفية:

تنفيذ العمليات اليومية المخصصة لقسم الابتكار لضمان الامتثال للمعايير والإجراءات المعمول بها تحديد فرص التحسين المستمر للأنظمة والعمليات والممارسات مع مراعاة “أفضل الممارسات الدولية”. إعداد تقارير قسم الابتكار في الوقت المناسب وبدقة لتلبية متطلبات الشركة والقسم والسياسات والمعايير الشروع في برامج جديدة لتشجيع الإبداع داخل المنظمة تطوير مبادرات جديدة لتعزيز رضا العملاء تحسين وضع الشركة تحليل وتفسير البيانات لتحديد الأنماط والحلول



طريقة التقديم:

– وللاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر موقع (linkedIn)، مع العلم أن التقديم متاح حتى الاكتفاء من العدد من المطلوب من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).