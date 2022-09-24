اندلاع احتجاجات واسعة النطاق.. وثوار إيران يغلقون طرقا رئيسية

تواصل ـ فريق التحرير:

في إطار نضالهم ضد بطش قوات دولة الملالي؛ واصل المحتجون الإيرانيون اليوم السبت تصديهم لبطش القوات الأمنية الإيرانية، واندعت احتجاجات واسعة النطاق في العاصمة طهران، ظهر ذلك خاصة في الحراك الطلابي الكبير.

وقمعت الأجهزة الأمنية الإيرانية الطالبات الإيرانيات بصورة وحشية وحقيرة أمام جامعة طهران.

مكاسب للثوار

وفي خبر عاجل جاء على حسابات متعددة لنشطاء إيرانيين بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد أغلق الثوار الطريق الرئيسي في منطقة الزعفرانية بالعاصمة الإيرانية طهران.

وفي مدينة بابل الإيرانية، تسلق المتظاهرون أبواب إحدى مقرات الحرس الثوري الإيراني، وقاموا بنزع صور كبيرة من على المبنى للمرشد الإيراني علي خامنئي.

شعب منتفض

إلى ذلك؛ عمد النظام الإيراني الباطش بشعب المنتفض إلى تقييد شبكة الانترنت بشدة في عمود المناطق الإيرانية.

فيما انضمت إلى الثورة مدن إيرانية جديدة مثل مدينة شهر في أصفهان، التي خرج فيها الثوار الآن في احتجاجات ليلية.

بطش النظام الإيراني وقامت قوات الأمن الإيراني باعتقال الناشط الطلابي الإيراني رامتين موثق، كما اعتقلت الناشطة الطلابية الإيرانية مائدة دلبري. ولم تكتفِ قوات الأمن الإيرانية بخطف الطلاب واعتقالهم، بل طال بطشهم أيضا الصحفية الإيرانية ويدا رباني، وقاموا باعتقالها بسبب موقفها الداعم للثورة الإيرانية. في الوقت ذاته؛ أدان عدد من طلاب جامعة طهران في بيان لهم محاصرة الأمن للجامعة، واعتقال عدد من زملائهم، رافضين تغيير التدريس من الحضوري إلى الافتراضي، مؤكدين أنهم لن يحضروا هذه الدروس الافتراضية حتى إشعار آخر. اقرأ أيضا: المحتجون يقتحمون أحد مقرات الباسيج في العاصمة الإيرانية طهران أنباء عن سقوط مدينة أشنوية ذات الأغلبية الكردية بيد المحتجين في إيران ضربة موجعة لنظام الملالي.. سقوط مدينة كردية بيد المحتجين الغاضبين واقتحام مقرات الباسيج

كما شهدت مدينة مازندران في شمال إيران خروج قوي للمتظاهرين، واستخدمت الأجهزة الأمنية الإيرانية سيارات الإطفاء لقمع المتظاهرين!

وفي خبر عاجل؛ سجلت مواقع التواصل خروج مدينة آمل من توابع محافظة مازندران في شمال إيران خرجت بقوة وشعارهم: “سنموت سنموت من أجل تحرير إيران”.

تعامل وحشي

وتعاملت الأجهزة الأمنية الإيرانية بطريقة وحشية مع سيدة إيرانية بمدينة زنجان؛ حيث قاموا بخلع حجابها على يد جنود خامنئي!

في غضون ذلك؛ أعلنت شركة خدمات الجوال والإنترنت “3” السويدية أن جميع المكالمات الهاتفية والرسائل النصية من السويد إلى إيران مجانا وأن سبب اتخاذ هذا القرار هو “التضامن مع النساء الإيرانيات”.

قنابل بوجه المحتجين

كما قامت القوات الأمنية الإيرانية باستخدام الغاز المسيل للدموع في ساحة “هفت حوض” بطهران لتفريق المحتجين، مؤكدة استخدام الرصاص الحي في تفريق تظاهرات معارضة في إيران، وطالب المحتجون سكان طهران بالخروج إلى الشوارع، فيما تجددت التظاهرات في مدينة سنندج الإيرانية تنديدًا بمقتل مهسا أميني.

وأكدت تقارير، استخدام الرصاص الحي في تفريق التظاهرات، وطالب المحتجون سكان طهران بالخروج إلى الشوارع، فيما تجددت التظاهرات في مدينة سنندج الإيرانية تنديدا بمقتل مهسا أميني.

ووردت أنباء مؤكدة لشهود عيان، شاهدوا طائرات هليكوبتر تابعة للحرس الثوري الإيراني في سماء مدينة اشتويه على الحدود مع العراق، والتي استطاع الثوار ليلة الأمس من السيطرة عليها.

حرق تمثال لسليماني

كما تم حرق تمثال قاسم سليماني في وسط مدينة تاكستان، ويؤكد مراسل المدينة عبر فيديو قام بنشره على مواقع التواصل: أن “ما تشاهدونه الآن هو تمثال قاسم سليماني يحترق الآن”.

ووفق قناة “العربية”، فقد أضرم المتظاهرون بمحافظة أذربيجان شمال غربي إيران النار في منزل عضوين في الحرس الثوري الإيراني.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، قيام المتظاهرين في مدينة ألوند في قزوين شمالي إيران بتفجير حافلة القوات الأمنية، وسيطروا بالكامل على شوارع حي نظام آباد في طهران.

قمع دموي

من جانبها؛ أعلنت منظمة العفو الدولية، أنه بينما يتزايد عدد القتلى في احتجاجات إيران، فإنه يجب على العالم أن يتخذ إجراءات هادفة ضد القمع الدموي لاحتجاجات الشعب الإيراني.

وأشارت المنظمة العالمية إلى أن شجاعة المتظاهرين لوفاة مهسا أميني تظهر شدة غضب الشعب الإيراني ضد القوانين التعسفية والقتل غير القانوني والقمع الواسع النطاق.