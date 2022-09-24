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«الأمن العام» ينشر فيديو لعدد من الجرائم المرتكبة مؤخرا (فيديو)
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«الأمن العام» ينشر فيديو لعدد من الجرائم المرتكبة مؤخرا (فيديو)

«الأمن العام» ينشر فيديو لعدد من الجرائم المرتكبة مؤخرا (فيديو)

«الأمن العام» ينشر فيديو لعدد من الجرائم المرتكبة مؤخرا (فيديو)
٠٩:٥٤:٢٦ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

نشر “الأمن العام” مقطع فيديو لعدد من الجرائم المرتكبة مؤخرا، أبرزها القبض على مواطنين في الأفلاج بتهمة اعتدائهما على فتاة.

كما تم ضبط 4 أشخاص نفذوا 17 عملية احتيال مالي إلكترونية بنشر إعلانات وهمية ، وتم التأكد أن هؤلاء الأشخاص متخصصون في بيع المعدات الثقيلة وتكرار عملية البيع لأكثر من ضحية.

وأظهر الفيديو أنه تم ضبط مواطن قام بنقل ٩ مخالفين لنظام أمن الحدود و٦ من الجنسية اليمنية.

وفي واقعة أخرى، قال الأمن العام إنه تم القبض على مقيم يمني بحوزته ١٠٠ كيلو جرام من نبات القات المخدر.

ضبط ١٤ مواطنا و٣ مقيمين بتهمة مضايقة المارة

وتم القبض على ١٤ مواطنا و٣ مقيمين قاموا بمضايقة المارة في إحدى المتنزهات فضلا عن عرقلتهم حركة السير والتعدي على مركبات رسمية.

ومن بين الوقائع أيضا، تم القبض على ١٥ شخصا قاموا بمضايقة المارة والتعدي على مركبة رسمية.

وأوضح الأمن العام أنه تم ضبط ٨ مواطنين ظهروا عبر مقطع فيديو في مشاجرة جماعية.

 

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