الصين تتعهد باتخاذ خطوات حازمة في قضية تايوان

تواصل – فريق التحرير :

قالت الصين اليوم السبت إنها ستتخذ خطوات حازمة لمنع التدخل بقضية تايوان، وذلك في نبأ عاجل على قناة “العربية”.

جاء ذلك بعد زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بولسي لتايوان والتي أحدثت غضبا صينيا واسعا.

«الخارجية الصينية»: قضية تايوان شأن صيني داخلي

وكانت وزارة الخارجية الصينية، أعلنت أنّ وزير الخارجية، وانغ يي، أكّد لنظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، أنّ واشنطن أرسلت “إشارات خاطئة وخطرة للغاية” بشأن تايوان.

وقالت الوزارة، في بيانٍ، إنّ “وانغ حذّر من أنّه كلّما زادت الأنشطة الداعمة لاستقلال تايوان تراجع احتمال التوصّل إلى تسوية سلمية”.

ولفت البيان إلى أنّ “قضية تايوان شأن صيني داخلي لا يحق للولايات المتحدة التدخل في الطريقة المستخدمة لحلها”.

وتأتي اتهامات الصين للولايات المتحدة بعدما أبلغ وزير الخارجية الأميركي نظيره الصيني، خلال محادثات بينهما امتدت لـ90 دقيقة، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بأن “الحفاظ على السلام والاستقرار في تايوان أمر بالغ الأهمية، وفقاً لسياسة الصين الواحدة”، وأن واشنطن “تلتزم هذه السياسة منذ زمن طويل ولم تتغير”.