السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
براتب 14 ألف ريال.. تدريب على رأس العمل بـ «هيئة السوق المالية» للخريجين المتفوقين
اندلاع احتجاجات واسعة النطاق.. وثوار إيران يغلقون طرقا رئيسية
الاتحاد قوة.. أسماك تتحرك ككتلة واحدة لتخيف المفترسات (فيديو)
«فصاحة ولباقة».. طفلة ماهرة في سرد نسب النبي ﷺ (فيديو)
«الأمن العام» ينشر فيديو لعدد من الجرائم المرتكبة مؤخرا (فيديو)
شاهد.. جريان سيول وادي ضيان بالمخواة

الرئيسية

 /

دولي

 /

الصين تتعهد باتخاذ خطوات حازمة في قضية تايوان

الصين تتعهد باتخاذ خطوات حازمة في قضية تايوان

الصين تتعهد باتخاذ خطوات حازمة في قضية تايوان
٠٩:٤٧:٣٦ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
0

 

تواصل – فريق التحرير :

قالت الصين اليوم السبت إنها ستتخذ خطوات حازمة لمنع التدخل بقضية تايوان، وذلك في نبأ عاجل على قناة “العربية”.

جاء ذلك بعد زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بولسي لتايوان والتي أحدثت غضبا صينيا واسعا.

«الخارجية الصينية»: قضية تايوان شأن صيني داخلي

وكانت وزارة الخارجية الصينية، أعلنت أنّ وزير الخارجية، وانغ يي، أكّد لنظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، أنّ واشنطن أرسلت “إشارات خاطئة وخطرة للغاية” بشأن تايوان.

وقالت الوزارة، في بيانٍ، إنّ “وانغ حذّر من أنّه كلّما زادت الأنشطة الداعمة لاستقلال تايوان تراجع احتمال التوصّل إلى تسوية سلمية”.

ولفت البيان إلى أنّ “قضية تايوان شأن صيني داخلي لا يحق للولايات المتحدة التدخل في الطريقة المستخدمة لحلها”.

وتأتي اتهامات الصين للولايات المتحدة بعدما أبلغ وزير الخارجية الأميركي نظيره الصيني، خلال محادثات بينهما  امتدت لـ90 دقيقة، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بأن “الحفاظ على السلام والاستقرار في تايوان أمر بالغ الأهمية، وفقاً لسياسة الصين الواحدة”، وأن واشنطن “تلتزم هذه السياسة منذ زمن طويل ولم تتغير”.

 

الكلمات الدلالية:
الصين الولايات المتحدة تايوان قضية تايوان

مواد ذات صلة

المزيد
خلال 72 ساعة.. مقتل 400 حوثي بمعركة تحرير الحديدة (فيديو)

خلال 72 ساعة.. مقتل 400 حوثي بمعركة تحرير الحديدة (فيديو)

٠٣:٠٣ ص، الأحد، ١٧ يونيو ٢٠١٨
مصادر: سقوط الطائرة الجزائرية المفقودة وعلى متنها 110 ركاب

مصادر: سقوط الطائرة الجزائرية المفقودة وعلى متنها 110 ركاب

٠١:٠٦ م، الخميس، ٢٤ يوليو ٢٠١٤
أسرة يمنية عادت من النزوح.. ففاجأها صاروخ حوثي أصاب وقتل 4 نساء

أسرة يمنية عادت من النزوح.. ففاجأها صاروخ حوثي أصاب وقتل 4 نساء

١٠:١٣ ص، الأحد، ٢٨ يناير ٢٠١٨
“بوتين” يهدد بالرد على توسع حلف الناتو في فنلندا والسويد.. ماذا قال؟

“بوتين” يهدد بالرد على توسع حلف الناتو في فنلندا والسويد.. ماذا قال؟

٠٤:٠٥ م، الأثنين، ١٦ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *