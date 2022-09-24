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شاهد.. جريان سيول وادي ضيان بالمخواة

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شاهد.. جريان سيول وادي ضيان بالمخواة

شاهد.. جريان سيول وادي ضيان بالمخواة

شاهد.. جريان سيول وادي ضيان بالمخواة
٠٩:٥٠:٢٣ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول بوادي ضيان بمحافظة المخواة.

وأظهر المقطع، مشاهد مبهجة لجريان السيول في وادي ضيان في المخواة، بمنطقة الباحة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق جازان، عسير والباحة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية.

في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

 

الكلمات الدلالية:
الباحة السيول المخواة وادي ضيان

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