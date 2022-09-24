كيف تعرفي أن طفلك الرضيع جائع؟ (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

في كثير الأحيان يواصل الطفل الرضيع البكاء، ولا تعرف الأم سبب بكائه، وفي هذه الحالة يؤكد الخبراء على أهمية أن تعرف الأم أن طفلها جائع أو شبعان، لتحديد سبب بكائه.

ويوضح الخبراء، أن الطفل الرضيع حينما يكون جائعا في حالة إذا كان ممسكًا بقبضة يده، ويديه مشدودة، فهنا يكون في الطفل الرضيع جائعا.

وأضاف الخبراء، أن يد الطفل المسترخية الهادئة تعني أن الطفل في حالة شبع ومعدته ممتلئة.

ولكن في حالة استمرار الطفل في البكاء باستمرار حتى في حالة الشبع، يجب على الأم البحث عن سبب البكاء، أو استشارة طبيب الأطفال لفحص الرضيع.