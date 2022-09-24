السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
علماء يبتكرون أحدث طريقة للحفاظ على الطعام طازجا
ولي العهد يستقبل متحدث الرئاسة ووزير الخزانة والمالية التركي
«شركة علم» تعلن عن وظائف في عدة تخصصات
كيف تعرفي أن طفلك الرضيع جائع؟ (فيديو)
بالفيديو.. أمطار وبرد على محافظة الجائزة بمنطقة مكة المكرمة
شاهد.. طابور طويل من الجنود الروس أثناء ذهابهم للحرب في أوكرانيا

الرئيسية

 /

الطفل

 /

كيف تعرفي أن طفلك الرضيع جائع؟ (فيديو)

كيف تعرفي أن طفلك الرضيع جائع؟ (فيديو)

كيف تعرفي أن طفلك الرضيع جائع؟ (فيديو)
٠٨:٤١:٥٧ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
0

 

تواصل – فريق التحرير:

في كثير الأحيان يواصل الطفل الرضيع البكاء، ولا تعرف الأم سبب بكائه، وفي هذه الحالة يؤكد الخبراء على أهمية أن تعرف الأم أن طفلها جائع أو شبعان، لتحديد سبب بكائه.

ويوضح الخبراء، أن الطفل الرضيع حينما يكون جائعا في حالة إذا كان ممسكًا بقبضة يده، ويديه مشدودة، فهنا يكون في الطفل الرضيع جائعا.

وأضاف الخبراء، أن يد الطفل المسترخية الهادئة تعني أن الطفل في حالة شبع ومعدته ممتلئة.

ولكن في حالة استمرار الطفل في البكاء باستمرار حتى في حالة الشبع، يجب على الأم البحث عن سبب البكاء، أو استشارة طبيب الأطفال لفحص الرضيع.

 

 

 

 

الكلمات الدلالية:
الطفل الطفل الجائع الطفل الرضيع تربية الطفل

مواد ذات صلة

المزيد
الحمامة والثعلب ومالك الحزين

الحمامة والثعلب ومالك الحزين

١٠:٥٦ ص، الأربعاء، ١٦ مارس ٢٠٢٢
يبكي ويداه خلف ظهره.. الشرطة الأمريكية تقبض على طفل يبلغ 8 أعوام لسبب غير متوقع (فيديو)

يبكي ويداه خلف ظهره.. الشرطة الأمريكية تقبض على طفل يبلغ 8 أعوام لسبب غير متوقع (فيديو)

١٢:٣٨ م، الخميس، ٢١ أبريل ٢٠٢٢
بالفيديو.. طفل يقرأ القرآن بصوت عذب يأسر القلوب

بالفيديو.. طفل يقرأ القرآن بصوت عذب يأسر القلوب

١٢:١٠ ص، الجمعة، ٢٥ مارس ٢٠٢٢
الأمانة

الأمانة

١١:٢٣ ص، السبت، ٢٩ يناير ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *