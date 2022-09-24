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شاهد.. طابور طويل من الجنود الروس أثناء ذهابهم للحرب في أوكرانيا

شاهد.. طابور طويل من الجنود الروس أثناء ذهابهم للحرب في أوكرانيا

شاهد.. طابور طويل من الجنود الروس أثناء ذهابهم للحرب في أوكرانيا
٠٨:٣٤:٤٦ م، السبت، ٢٨ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أظهر مقطع فيديو طابور طويل من الجنود الروس الذاهبين للقتال في أوكرانيا وذلك بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “التعبئة الجزئية”.

يوضح الفيديو اصطفاف الجنود وراء بعضهم بعد تحميلهم بالمعدات اللازمة والأدوات التي تكفيهم لمدة خلال تلك الحرب.

بوتين يصدر مرسوما لتغليظ العقوبة على المستسلمين في المعركة

كان بوتين قد أصدر مرسوما يزيد فيه من عقوبة استسلام الجنود في ميدان المعركة أو رفضهم الانضمام للجيش.

وغزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، لكن القوات الأوكرانية استعادت مناطق واسعة حول العاصمة كييف في أوائل أبريل بعد أن تخلت روسيا عن اندفاعها نحو العاصمة.

هجمات صاروخية على مناطق عديدة في أوكرانيا

وشهدت مناطق في غرب أوكرانيا، بما في ذلك لفيف، هجمات صاروخية لكن القوات الروسية لم تحاول السيطرة على الأرض واحتلالها.

وتكبد الروس خسائر فادحة منذ بدء الغزو، كما تم تدمير كميات كبيرة من الأسلحة الروسية أو الاستيلاء عليها.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية الغزو الروسي لأوكرانيا روسيا

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