«الجوازات»: الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيا عبر «أبشر»

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للجوازات أنه بإمكانك الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة، وكامل تفاصيلها بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر.

ونشرت الجوازات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنفوجرافا يؤكد إمكانية الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة.

خطوات إجراء استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة، كما يلي:

ـ قم بالدخول إلى رابط المنصة الوطنية الموحدة

ـ انقر على رابط بدء الخدمة.

ـ ستنتقل إلى رابط منصة أبشر الإلكترونية الرسمية

ـ قم باختيار أبشر أفراد.

ـ انقر على كلمة استعلامات

ـ حالة تأشيرة خروج وعودة

ونوهت أنه سوف تظهر لك كافة التفاصيل والبيانات المتعلقة بالتأشيرة المستعلم عنها.