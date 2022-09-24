ماذا تعرف عن «صرام النخيل» وأهم أوقاته في المملكة؟ (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكدت إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن وقت صرام النخيل هو أهم وقت لدى مزارعي النخيل لجني العائد الاقتصادي من المحصول.

وأكدت الإرشاد الزراعية، في مقطع فيديو توعوي عبر حسابها الرسمي في “تويتر، أهمية الحرص على جني الثمار في الوقت المناسب بعد اكتمال النضج لتعظيم العائد”.

وأوضح المهندس عبدالله الشقاق بقوله إن وقت صرام النخيل يقصد بها وقت قص التمر وجنيه ويكون في أواخر الصيف.

ونوه أنه يتم التأكد أولا بأن التمر قد نضج بشكل كامل، كما لا بد أن يكون التمر ناشفاً، ولا يصح صرم التمر وهو رطب.

وتابع :”للمزارعين طريقة خاصة في معرفة وقت نضج التمر، ووصولها لحالة النضج الكامل، ويعتمد الأمر بشكل كبير على الخبرة، حيث يجب أن يكون التمر ناشفاً وليس رطباً حتى لا يتعرض للتعفن”.