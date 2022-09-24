شرطة الرياض تكشف تفاصيل القبض على 7 مواطنين في مشاجرة

تواصل – فريق التحرير :

قبضت شرطة منطقة الرياض على 6 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة بينهم بأحد الأماكن العامة بمدينة الرياض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

القبض على مقيم يمني

كانت شرطة منطقة الرياض قد ألقت – في وقت سابق – القبض على مقيم من الجنسية اليمنية و(3) مواطنين لتنفيذهم (17) عملية احتيال مالي إلكترونية، بنشر إعلانات وهمية لشركات متخصصة في بيع المعدات الثقيلة وتكرار عملية البيع لأكثر من ضحية وتسلّم الدفعات عبر (5) حسابات بنكية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

إلقاء القبض على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والبرماوية

كما ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والبرماوية ومواطن لاتكابهم حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة والسلب باستخدام الأسلحة البيضاء، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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